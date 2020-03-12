Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом в Австралии



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Том Хэнкс с женой

Пара приехала на съемки фильма База Лурмана про Элвиса Пресли

Голливудский актер Том Хэнкс и его супруга, актриса Рита Уилсон заразились коронавирусной инфекцией в Австралии. Об этом американский актер сообщил в своем твиттере.

«Мы почувствовали легкую усталость, как будто у нас простуда или лихорадка. У Риты был озноб, который то наступал, то проходил. И небольшая температура. Мы прошли тестирование на коронавирус, и тесты были признаны положительными», - написал актер.

Хэнкс и Уилсон приехали в Австралию на съемки фильма База Лурмана об Элвисе Пресли. 63-летний Хэнкс играет Тома Паркера - менеджера певца.

В Warner Bros. сказали, что компания предпримет все необходимые меры для защиты членов съемочной площадки. Все, кто контактировал с Хэнксом, будут установлены и их также проверят на вирус.