Появились первые подробности продолжения «Безумного Макса»



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Молодую Фуриосу сыграет актриса Джоди Кормер.

Издание GWW сообщило со ссылкой на собственные источники первые подробности о картине Mad Max: Furiosa, которая расскажет историю персонажа Шарлиз Терон из оригинального фильма и по сути станет спин-оффом картины 2015 года.

Кстати, совсем не факт, что в фильме появится сам Макс, так что его название становится слегка странным.

Список с именами главных актеров для новой картины уже появился в Сети. Молодую Фуриосу сыграет Джоди Кормер, известная по проекту «Убивая Еву». Также известно еще об одном персонаже, пока безымянном. Судя по сценарию, у него будет «ангельское лицо» и рана на лбу, его роль досталась Ричарду Мэддену из «Телохранителя».