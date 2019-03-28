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    Шоу-биз

    Том Круз запретил бывшей жене Николь Кидман приходить на свадьбу сына

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    Том Круз и Николь Кидман - Том Круз запретил бывшей жене Николь Кидман приходить на свадьбу сына
    Том Круз и Николь Кидман

    По слухам, Коннор даже не посмел ослушаться отца и отказался приглашать актрису

    24-летний Коннор Круз, сын голливудского актера Тома Круза, в скором времени женится на своей подруге, итальянке Сильвии. Как рассказывает достоверный источник издания Radar online, чтобы запретить приезд своей экс-супруги на большое торжество, Тому было достаточно одного телефонного звонка. И Коннор просто не посмел отказать папе, которого молодой человек просто боготворит.

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    Том Круз запретил бывшей жене Николь Кидман приходить на свадьбу сына
    Том Круз запретил бывшей жене Николь Кидман приходить на свадьбу сына
    Том Круз запретил бывшей жене Николь Кидман приходить на свадьбу сына
    Том Круз запретил бывшей жене Николь Кидман приходить на свадьбу сына
    Том Круз запретил бывшей жене Николь Кидман приходить на свадьбу сына
    Том Круз запретил бывшей жене Николь Кидман приходить на свадьбу сына
    Том Круз запретил бывшей жене Николь Кидман приходить на свадьбу сына
    Том Круз запретил бывшей жене Николь Кидман приходить на свадьбу сына
    Том Круз запретил бывшей жене Николь Кидман приходить на свадьбу сына
    Том Круз запретил бывшей жене Николь Кидман приходить на свадьбу сына
    Том Круз запретил бывшей жене Николь Кидман приходить на свадьбу сына

    Впрочем, пишет Daily Mail, в этом семействе, похоже, вообще царит идиллия. По словам знакомых актера, Том Круз обожает будущую родственницу, переехавшую во Флориду из Италии. В том числе потому, что она, как и его сын и, собственно, как и сам актер, - последовательные приверженцы сайентологии. А будущую невестку звезды фильмов из серии «Миссии невыполнима» и вовсе называют «сайентологической принцессой».

    Кстати, инсайдеры такому поступку Тома Круза в отношении Кидман не удивились. После развода пары в 2001 году актер сохранил опеку над двумя детьми. И уверенно перевернул эту страницу своей жизни, никогда не сожалея о произошедшем и не оглядываясь назад.

     

    знаменитости актер Николь Кидман семья
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