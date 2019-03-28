Том Круз запретил бывшей жене Николь Кидман приходить на свадьбу сына



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Том Круз и Николь Кидман

По слухам, Коннор даже не посмел ослушаться отца и отказался приглашать актрису

24-летний Коннор Круз, сын голливудского актера Тома Круза, в скором времени женится на своей подруге, итальянке Сильвии. Как рассказывает достоверный источник издания Radar online, чтобы запретить приезд своей экс-супруги на большое торжество, Тому было достаточно одного телефонного звонка. И Коннор просто не посмел отказать папе, которого молодой человек просто боготворит.

Впрочем, пишет Daily Mail, в этом семействе, похоже, вообще царит идиллия. По словам знакомых актера, Том Круз обожает будущую родственницу, переехавшую во Флориду из Италии. В том числе потому, что она, как и его сын и, собственно, как и сам актер, - последовательные приверженцы сайентологии. А будущую невестку звезды фильмов из серии «Миссии невыполнима» и вовсе называют «сайентологической принцессой».

Кстати, инсайдеры такому поступку Тома Круза в отношении Кидман не удивились. После развода пары в 2001 году актер сохранил опеку над двумя детьми. И уверенно перевернул эту страницу своей жизни, никогда не сожалея о произошедшем и не оглядываясь назад.