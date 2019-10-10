Тоня Матвиенко трогательно поздравила звездную маму с 72-летием
Тоня Матвиенко
Фото: instagram.com/tonya_matvienko/
Народная артистка празднует день рождения
Сегодня, 10 октября, свой день рождения празднует Герой Украины, народная артистка Нина Матвиенко. Звезде исполнилось 72 года. В честь праздника знаменитая дочь Нины Митрофановны, Тоня Матвиенко опубликовала фотографию мамы и сопроводила ее теплыми словами приветствия:
Фото: instagram.com/tonya_matvienko/
«Моя самая дорогая, моя любимая мамочка. Поздравляю с днем рождения! Вы, как и осень сегодня: благодатная, опытная. Листик мой нежный. Не хочется отпускать из объятий, потому греете мою душу. Многая лета!» - пожелала Тоня.