Тоня Матвиенко трогательно поздравила звездную маму с 72-летием



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Тоня Матвиенко Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

Народная артистка празднует день рождения

Сегодня, 10 октября, свой день рождения празднует Герой Украины, народная артистка Нина Матвиенко. Звезде исполнилось 72 года. В честь праздника знаменитая дочь Нины Митрофановны, Тоня Матвиенко опубликовала фотографию мамы и сопроводила ее теплыми словами приветствия:

«Моя самая дорогая, моя любимая мамочка. Поздравляю с днем рождения! Вы, как и осень сегодня: благодатная, опытная. Листик мой нежный. Не хочется отпускать из объятий, потому греете мою душу. Многая лета!» - пожелала Тоня.

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