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    Шоу-биз

    Тоня Матвиенко трогательно поздравила звездную маму с 72-летием

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    <p>Тоня Матвиенко</p> <p>Фото: instagram.com/tonya_matvienko/</p> - Тоня Матвиенко трогательно поздравила звездную маму с 72-летием

    Тоня Матвиенко

    Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

    Народная артистка празднует день рождения

    Сегодня, 10 октября, свой день рождения празднует Герой Украины, народная артистка Нина Матвиенко. Звезде исполнилось 72 года. В честь праздника знаменитая дочь Нины Митрофановны, Тоня Матвиенко опубликовала фотографию мамы и сопроводила ее теплыми словами приветствия:

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    Тоня Матвиенко трогательно поздравила звездную маму с 72-летием
    Тоня Матвиенко трогательно поздравила звездную маму с 72-летием
    Тоня Матвиенко трогательно поздравила звездную маму с 72-летием
    Тоня Матвиенко трогательно поздравила звездную маму с 72-летием
    Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

    «Моя самая дорогая, моя любимая мамочка. Поздравляю с днем рождения! Вы, как и осень сегодня: благодатная, опытная. Листик мой нежный. Не хочется отпускать из объятий, потому греете мою душу. Многая лета!» - пожелала Тоня.

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