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    Триумф «Ромы» и «Фаворитки»: полный список победителей премии BAFTA-2019

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    Триумф «Ромы» и «Фаворитки»: полный список победителей премии BAFTA-2019

    В Лондоне состоялась очередная генеральная репетиция «Оскара»

    В лондонском Альберт-холле прошла 72-я церемония вручения «британского Оскара». Не секрет, что обладатели премии BAFTA часто следом забирают и золотые статуэтки от Американской киноакадемии: на этот раз примету проверят на себе создатели фильмов «Рома» и «Фаворитка», ставшие главными триумфаторами вечера, а также Рами Малек и Оливия Колман, вероятно, все-таки «наигравшие» на «Оскар».

    Полный список лауреатов BAFTA-2019:

    • Лучший фильм: «Рома»
    • Лучший британский фильм: «Фаворитка»
    • Лучший режиссер: Альфонсо Куарон — «Рома»
    • Лучшая актриса: Оливия Колман — «Фаворитка»
    • Лучший актер: Рами Малек — «Богемская рапсодия»
    • Лучшая актриса второго плана: Рэйчел Вайс — «Фаворитка»
    • Лучший актер второго плана: Махершала Али — «Зеленая книга»
    • Лучший оригинальный сценарий: «Фаворитка»
    • Лучший адаптированный сценарий: «Черный клановец»
    • Лучший анимационный фильм: «Человек-паук: Через вселенную»
    • Лучший фильм на иностранном языке: «Рома» — Мексика
    • Лучшая операторская работа: Альфонсо Куарон — «Рома»
    • Лучшая музыка к фильму: «Звезда родилась»
    • Лучший монтаж: «Власть»
    • Лучшие визуальные эффекты: «Черная Пантера»
    • Лучшая работа художников-постановщиков: «Фаворитка»
    • Лучший дизайн костюмов: «Фаворитка»
    • Лучший грим и прически: «Фаворитка»
    • Лучший звук: «Богемская рапсодия»
    • Лучший документальный фильм: «Свободный подъем в одиночку»
    • Лучший британский дебют: «Зверь»
    • Лучший короткометражный анимационный фильм: «Roughhouse»
    • Лучший короткометражный игровой фильм: «73 коровы»
    • Восходящая звезда: Летиша Райт

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