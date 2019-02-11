Триумф «Ромы» и «Фаворитки»: полный список победителей премии BAFTA-2019



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В Лондоне состоялась очередная генеральная репетиция «Оскара»

В лондонском Альберт-холле прошла 72-я церемония вручения «британского Оскара». Не секрет, что обладатели премии BAFTA часто следом забирают и золотые статуэтки от Американской киноакадемии: на этот раз примету проверят на себе создатели фильмов «Рома» и «Фаворитка», ставшие главными триумфаторами вечера, а также Рами Малек и Оливия Колман, вероятно, все-таки «наигравшие» на «Оскар».

Полный список лауреатов BAFTA-2019:

Лучший фильм: «Рома»

Лучший британский фильм: «Фаворитка»

Лучший режиссер: Альфонсо Куарон — «Рома»

Лучшая актриса: Оливия Колман — «Фаворитка»

Лучший актер: Рами Малек — «Богемская рапсодия»

Лучшая актриса второго плана: Рэйчел Вайс — «Фаворитка»

Лучший актер второго плана: Махершала Али — «Зеленая книга»

Лучший оригинальный сценарий: «Фаворитка»

Лучший адаптированный сценарий: «Черный клановец»

Лучший анимационный фильм: «Человек-паук: Через вселенную»

Лучший фильм на иностранном языке: «Рома» — Мексика

Лучшая операторская работа: Альфонсо Куарон — «Рома»

Лучшая музыка к фильму: «Звезда родилась»

Лучший монтаж: «Власть»

Лучшие визуальные эффекты: «Черная Пантера»

Лучшая работа художников-постановщиков: «Фаворитка»

Лучший дизайн костюмов: «Фаворитка»

Лучший грим и прически: «Фаворитка»

Лучший звук: «Богемская рапсодия»

Лучший документальный фильм: «Свободный подъем в одиночку»

Лучший британский дебют: «Зверь»

Лучший короткометражный анимационный фильм: «Roughhouse»

Лучший короткометражный игровой фильм: «73 коровы»

Восходящая звезда: Летиша Райт

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