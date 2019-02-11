Триумф «Ромы» и «Фаворитки»: полный список победителей премии BAFTA-2019
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В Лондоне состоялась очередная генеральная репетиция «Оскара»
В лондонском Альберт-холле прошла 72-я церемония вручения «британского Оскара». Не секрет, что обладатели премии BAFTA часто следом забирают и золотые статуэтки от Американской киноакадемии: на этот раз примету проверят на себе создатели фильмов «Рома» и «Фаворитка», ставшие главными триумфаторами вечера, а также Рами Малек и Оливия Колман, вероятно, все-таки «наигравшие» на «Оскар».
Полный список лауреатов BAFTA-2019:
- Лучший фильм: «Рома»
- Лучший британский фильм: «Фаворитка»
- Лучший режиссер: Альфонсо Куарон — «Рома»
- Лучшая актриса: Оливия Колман — «Фаворитка»
- Лучший актер: Рами Малек — «Богемская рапсодия»
- Лучшая актриса второго плана: Рэйчел Вайс — «Фаворитка»
- Лучший актер второго плана: Махершала Али — «Зеленая книга»
- Лучший оригинальный сценарий: «Фаворитка»
- Лучший адаптированный сценарий: «Черный клановец»
- Лучший анимационный фильм: «Человек-паук: Через вселенную»
- Лучший фильм на иностранном языке: «Рома» — Мексика
- Лучшая операторская работа: Альфонсо Куарон — «Рома»
- Лучшая музыка к фильму: «Звезда родилась»
- Лучший монтаж: «Власть»
- Лучшие визуальные эффекты: «Черная Пантера»
- Лучшая работа художников-постановщиков: «Фаворитка»
- Лучший дизайн костюмов: «Фаворитка»
- Лучший грим и прически: «Фаворитка»
- Лучший звук: «Богемская рапсодия»
- Лучший документальный фильм: «Свободный подъем в одиночку»
- Лучший британский дебют: «Зверь»
- Лучший короткометражный анимационный фильм: «Roughhouse»
- Лучший короткометражный игровой фильм: «73 коровы»
- Восходящая звезда: Летиша Райт
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