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    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»

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    <p>Слава Каминская</p> <p>instagram.com/babaslavka</p> - «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»

    Слава Каминская

    instagram.com/babaslavka

    Звезда подразнила поклонников откровенными фото

    Популярная украинская певица Слава Каминская продемонстрировала отличную фигуру в купальнике на борту яхты.

    Судя по всему, участница группы «НеАнгели» не спешит возвращаться в активный гастрольный график и во всю наслаждается отдыхом и демонстрацией своего безупречного тела в купальниках. В Инстаграме артистка поделилась фото, на котором позирует в очень откровенном бикини. Тем не менее, такой наряд лучше всего  подчеркивает длинные ноги певицы.

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    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»
    «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»

    «Ноги от ушей не оторвешь. Если ты акробат», - отметила певица в подписи к фото.

    Многие подписчики певицы посчитали фото слишком откровенным, а наряд певицы – неподобающим.

    «Трусы ужасные!», «Еще бы до ушей натянула», «Плавки-уродство...Когда-то в 90-х,в таких плавках аэробикой занимались, но их еще и на лосины натягивали», «Вот это трусы натянулись», - пишут пользователи соцсети.

     Читайте также: Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    знаменитости певица шоу-бизнес Слава Каминская
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