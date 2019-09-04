«Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»



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Слава Каминская instagram.com/babaslavka

Звезда подразнила поклонников откровенными фото

Популярная украинская певица Слава Каминская продемонстрировала отличную фигуру в купальнике на борту яхты.

Судя по всему, участница группы «НеАнгели» не спешит возвращаться в активный гастрольный график и во всю наслаждается отдыхом и демонстрацией своего безупречного тела в купальниках. В Инстаграме артистка поделилась фото, на котором позирует в очень откровенном бикини. Тем не менее, такой наряд лучше всего подчеркивает длинные ноги певицы.

«Ноги от ушей не оторвешь. Если ты акробат», - отметила певица в подписи к фото.

Многие подписчики певицы посчитали фото слишком откровенным, а наряд певицы – неподобающим.

«Трусы ужасные!», «Еще бы до ушей натянула», «Плавки-уродство...Когда-то в 90-х,в таких плавках аэробикой занимались, но их еще и на лосины натягивали», «Вот это трусы натянулись», - пишут пользователи соцсети.

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