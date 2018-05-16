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    Тряхнул стариной: Джон Траволта станцевал с 50 сent в Каннах

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    Джон Траволта и 50 cent
    tsn.ua
    Джон Траволта и 50 cent

    Голливудский актер решил вспомнить молодость

    В Каннах состоялся концерт популярного рэппера 50 cent, приуроченный к премьере криминальной драмы «Готти»

    Одним из vip-гостей концерта стал Джон Траволта, который сыграл в фильме главную роль.

    Актеру так понравилось шоу рэппера, что он не удержался, выскочил на сцену и начал танцевать под один из треков музыканта.

    Зрители в зале были восхищены танцевальным экспромтом голливудского актера и поделились видеороликами в сети.

    Позже 50 Cent также поделился танцами Траволты в своем твиттере.

    «Тусуемся с Джоном Траволтой. Я клянусь, я приехал сюда только ради него», - написал рэппер в соцсети.

     

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