Трюк не удался: Lady Gaga упала во время собственного концерта (видео)



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Леди Гага

Певица должна была легко спуститься с железной конструкции, но зацепилась за декорацию и потеряла равновесие

Американская певица Lady Gaga, которая на весь мир известна яркими шоу, сейчас выступает в Лос-Анджелесе в отеле Park MGM с программой Enigma. Во время последнего выхода на сцену певица чуть не переломала себе ноги. Если бы не мгновенная реакция танцоров, концерт мог бы закончиться печально.

В момент исполнения композиции Judas певица в сверкающем костюме должна была изящно сойти при помощи танцоров с железной движущейся конструкции на сцену. Но нога поп-дивы резко зацепилась за сценические декорации, и Lady Gaga начала падать. На экстренную ситуацию быстро отреагировали танцоры, которые ловко поймали исполнительницу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madre Monster (@madremonsterchile) 30 Май 2019 в 10:33 PDT

Голос Lady Gaga прервался лишь на секунду, и она продолжила петь будто ничего не произошло. Этот момент удалось запечатлеть одному из гостей концерта, который затем опубликовал ролик в социальной сети.