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    Шоу-биз

    Трюк не удался: Lady Gaga упала во время собственного концерта (видео)

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    Леди Гага - Трюк не удался: Lady Gaga упала во время собственного концерта (видео)
    Леди Гага

    Певица должна была легко спуститься с железной конструкции, но зацепилась за декорацию и потеряла равновесие

    Американская певица Lady Gaga, которая на весь мир известна яркими шоу, сейчас выступает в Лос-Анджелесе в отеле Park MGM с программой Enigma. Во время последнего выхода на сцену певица чуть не переломала себе ноги. Если бы не мгновенная реакция танцоров, концерт мог бы закончиться печально.

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    Трюк не удался: Lady Gaga упала во время собственного концерта (видео)
    Трюк не удался: Lady Gaga упала во время собственного концерта (видео)
    Трюк не удался: Lady Gaga упала во время собственного концерта (видео)
    Трюк не удался: Lady Gaga упала во время собственного концерта (видео)
    Трюк не удался: Lady Gaga упала во время собственного концерта (видео)
    Трюк не удался: Lady Gaga упала во время собственного концерта (видео)
    Трюк не удался: Lady Gaga упала во время собственного концерта (видео)
    Трюк не удался: Lady Gaga упала во время собственного концерта (видео)
    Трюк не удался: Lady Gaga упала во время собственного концерта (видео)
    Трюк не удался: Lady Gaga упала во время собственного концерта (видео)
    Трюк не удался: Lady Gaga упала во время собственного концерта (видео)
    Трюк не удался: Lady Gaga упала во время собственного концерта (видео)
    Трюк не удался: Lady Gaga упала во время собственного концерта (видео)
    Трюк не удался: Lady Gaga упала во время собственного концерта (видео)

    В момент исполнения композиции Judas певица в сверкающем костюме должна была изящно сойти при помощи танцоров с железной движущейся конструкции на сцену. Но нога поп-дивы резко зацепилась за сценические декорации, и Lady Gaga начала падать. На экстренную ситуацию быстро отреагировали танцоры, которые ловко поймали исполнительницу.

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    Публикация от Madre Monster (@madremonsterchile)

    Голос Lady Gaga прервался лишь на секунду, и она продолжила петь будто ничего не произошло. Этот момент удалось запечатлеть одному из гостей концерта, который затем опубликовал ролик в социальной сети.

     

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