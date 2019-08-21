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    Шоу-биз

    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец

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    Ким Кардашьян - У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    Ким Кардашьян
    instagram.com/kimkardashian/

    Звезду уличили в неудачном использовании фотошопа

    38-летняя Ким Кардашьян вместе с 22-летней Кайли Дженнер выпустила плакат их совместного парфюма. Наследницы клана Кардашьян-Дженнер надели обтягивающие комбинезоны, оголяющие одну ногу.

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    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
    instagram.com/kimkardashian/

    Анонс выхода парфюма произвел фурор. Но не тот, на который рассчитывали Ким и Кайли. Поклонники рассмотрели у супруги Канье Уэста шестой палец на левой ноге. «Шесть пальцев? Серьезно?», «Может, у Ким и есть миллионы, но почему так сложно нанять хорошего ретушера?» – возмутились они качеством обработки фотографии.

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