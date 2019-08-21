У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец



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Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian/

Звезду уличили в неудачном использовании фотошопа

38-летняя Ким Кардашьян вместе с 22-летней Кайли Дженнер выпустила плакат их совместного парфюма. Наследницы клана Кардашьян-Дженнер надели обтягивающие комбинезоны, оголяющие одну ногу.

Анонс выхода парфюма произвел фурор. Но не тот, на который рассчитывали Ким и Кайли. Поклонники рассмотрели у супруги Канье Уэста шестой палец на левой ноге. «Шесть пальцев? Серьезно?», «Может, у Ким и есть миллионы, но почему так сложно нанять хорошего ретушера?» – возмутились они качеством обработки фотографии.

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