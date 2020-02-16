У Робби Уильямса родился сын



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Малыша выносила суррогатная мать Фото: instagram.com/aydafieldwilliams/

Новостью поделились счастливая супруга артиста

Семья Робби Уильямса и его жены Айды Филд стала больше: у пары родился четвертый ребенок. Их сын Бо Бенедикт Энтовен Уильямс появился на свет с помощью суррогатной матери, как и его старшая сестра Коко, которой уже исполнился год.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams) 14 Фев 2020 в 9:51 PST

Новостью о рождении Бо поделилась сама Айда, выложив фото всех своих детей: «Как и Коко, биологически он наш, но родила его прекрасная суррогатная мама. Мы так счастливы держать его в руках, теперь наша семья стала полной».