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    Шоу-биз

    У Робби Уильямса родился сын

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    <p>Малыша выносила суррогатная мать</p> <div></div> - У Робби Уильямса родился сын

    Малыша выносила суррогатная мать

    Фото: instagram.com/aydafieldwilliams/

    Новостью поделились счастливая супруга артиста

    Семья Робби Уильямса и его жены Айды Филд стала больше: у пары родился четвертый ребенок. Их сын Бо Бенедикт Энтовен Уильямс появился на свет с помощью суррогатной матери, как и его старшая сестра Коко, которой уже исполнился год.

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    Публикация от Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams)

    Новостью о рождении Бо поделилась сама Айда, выложив фото всех своих детей: «Как и Коко, биологически он наш, но родила его прекрасная суррогатная мама. Мы так счастливы держать его в руках, теперь наша семья стала полной».

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