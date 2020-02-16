Умерла актриса сериала «Секс в большом городе» Линн Коэн



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В сериале Коэнн сыграла домработницу и няню Фото: imdb

Причина смерти неизвестна

В возрасте 86 лет умерла актриса Линн Коэн, известная своими ролями в сериале «Секс в большом городе» и фильме «Голодные игры». Об этом телеканалу CNN сообщил ее менеджер.

Причина смерти актрисы и даты похорон пока неизвестны.

Линн Коэн в фильме «Сапожник»

Коэнн сыграла домработницу и няню, которая работала у персонажа Миранды Хоббс (Синтия Никсон) в 13 эпизодах «Секса в большом городе» в 2000, 2004, 2008, 2010 году.

Также актриса появилась во второй части трилогии Сьюзен Коллинз «Голодные игры: И вспыхнет пламя» в 2013 году.