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    Шоу-биз

    Умерла актриса сериала «Секс в большом городе» Линн Коэн

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    <p>В сериале Коэнн сыграла домработницу и няню</p> <div></div> - Умерла актриса сериала «Секс в большом городе» Линн Коэн

    В сериале Коэнн сыграла домработницу и няню

    Фото: imdb

    Причина смерти неизвестна

    В возрасте 86 лет умерла актриса Линн Коэн, известная своими ролями в сериале «Секс в большом городе» и фильме «Голодные игры». Об этом телеканалу CNN сообщил ее менеджер.

    Причина смерти актрисы и даты похорон пока неизвестны.

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    Линн Коэн в фильме «Сапожник»

    Коэнн сыграла домработницу и няню, которая работала у персонажа Миранды Хоббс (Синтия Никсон) в 13 эпизодах «Секса в большом городе» в 2000, 2004, 2008, 2010 году.

    Также актриса появилась во второй части трилогии Сьюзен Коллинз «Голодные игры: И вспыхнет пламя» в 2013 году.

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