Участницы шоу «Від пацанки до панянки» рассказали, какие испытания для них оказались самыми сложными

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За почти три месяца участницам реалити «Від пацанки до панянки» пришлось пройти десятки испытаний

Некоторые из них вызвали у девушек слезы и даже доводили до истерик. При упоминании об этих испытаниях у пацанок до сих пор мороз по коже. И вместе с тем их переполняет невероятная гордость, что смогли преодолеть трудности. Какие из заданий преподавателей оказались самыми трудными, откровенно рассказали сами ученицы Школы панянок.

Валерия Мельник призналась, что для нее роль натурщицы оказалась крайне сложной.

«Стать натурщицами для пяти художников – до сих пор вспоминаю это испытание! Мы в одном белье и какой-то накидке заходим в комнату, а там мужчины. И нам нужно раздеться и позировать им. Я единственная из девушек отказалась выполнять задание. Послала всех, вышла из комнаты и расплакалась. Не потому, что стесняюсь, просто считаю неприемлемым раздеваться перед незнакомцами», - отметила Валерия.

А для Марины Бибки самое сложно было прыгнуть с паращютом.

«Мне было страшно прыгать с парашютом. Оказывается, я боюсь высоты. Хотя никогда не подумала бы! Ведь люблю лазить по деревьям, и еще ни разу не испугалась. А когда сказали, что надо прыгнуть с парашютом, стало жутко», - рассказала Марина.

Мария Козел боится высоты и с трудом прошла по веревке через каньон в Индии.

«Для меня также самые трудные испытания, связанные с высотой. Я думала, что преодолела этот страх, когда мы в первую неделю прыгали с парашютом. Но страх вернулся, когда нам за неделю до поездки в Индию нужно было пройти по веревке через каньон. На одной стороне была я, на другой – мои мама и сын. Я не могла упустить шанс обнять их. Мы не виделись два с половиной месяца. Идти по веревке через каньон было очень страшно. Меня всю трясло, я плакала. Потом сама себя успокаивала, потому что очень хотела встретиться с родными», - отметила ученица Школы панянок.

А для Яны Ковальской самым сложным оказалось задание от психолога.

«Для меня самыми сложными были не физические, а моральные испытания. Например, когда мы были на кладбище и смотрели на свои могилы. Или когда психолог попросил выплеснуть всю негативную энергию с помощью краски и белого полотна. Я даже ножом резала это полотно. И мне помогло. Часть негатива я оставила там, в лесу...», - рассказала девушка.