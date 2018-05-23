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    Финальный сюрприз: Экс-пацанка Даша неожиданно возвращается в проект

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    Участница проекта &laquo;Від пацанки до панянки&raquo; Дарья - Финальный сюрприз: Экс-пацанка Даша неожиданно возвращается в проект
    Участница проекта «Від пацанки до панянки» Дарья

    Участница «Від пацанки до панянки» рассказала, кто предложил ей снова участвовать в проекте

    В анонсе нового выпуска команда проекта Нового канала призналась – Даша присоединится к тройке финалисток. В этот же день в своем Instagram это подтвердила и бывшая участница. 

    «Ну как вам такой поворот событий? Да, меня вернули, потому что лучших не выгоняют», – написала Куровская.

    Дашу выгнали из-за нежелания развиваться. Но испытания в Индии показали, что она не меньше других заслуживает быть в финале.

    «Я считала несправедливым такое решение. Была обижена. Поэтому, разумеется, с матом кричала всем, что они еще будут за мной жалеть»,  – говорит пацанка.

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    Неделю, пока другие ученицы были за границей, Даша провела в Житомире, дома, с родными. Но тут ей позвонила редактор реалити.

     «Говорит, приезжай в Киев, нужно отснять проходки, но возьми с собой больше одежды, – вспоминает девушка. – На последних словах я почувствовала неладное. И все-таки приехала. Мы пошли с редактором пить кофе в кафе. И пока говорили, у меня названивал телефон. Я не хотела отвечать, потому что мы общались. Но редактор уговорила. И тут в телефоне слышу голос пани Фреймут, которая говорит: «Дар’я, доброго дня. Ми хочемо повернути вас у Школу панянок».

     Как отреагирует на возвращение Даши тройка финалисток, поклонники проекта увидят уже сегодня.

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