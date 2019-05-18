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    Шоу-биз

    Ученый предсказал неожиданный финал сериала «Игра престолов»

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    Ученый предсказал неожиданный финал сериала «Игра престолов»

    Первый эпизод популярной телесаги вышел в 2011 году

    На днях сериал «Игра престолов» завершится – осталась всего одна серия финального сезона. И фанаты, на основе трейлера и слухов, что бродят в сети, пытаются угадать, что же им готовит последний эпизод саги.

    Накануне ученый, который изучает Средние века, Рихард Утц высказался на этот счет. Он полагает, что финал сериала станет открытым, и постоянные конфликты Семи королевств так и не удастся разрешить.

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    Ученый предсказал неожиданный финал сериала «Игра престолов»
    Ученый предсказал неожиданный финал сериала «Игра престолов»
    Ученый предсказал неожиданный финал сериала «Игра престолов»
    Ученый предсказал неожиданный финал сериала «Игра престолов»
    Ученый предсказал неожиданный финал сериала «Игра престолов»
    Ученый предсказал неожиданный финал сериала «Игра престолов»
    Ученый предсказал неожиданный финал сериала «Игра престолов»
    Ученый предсказал неожиданный финал сериала «Игра престолов»
    Ученый предсказал неожиданный финал сериала «Игра престолов»
    Ученый предсказал неожиданный финал сериала «Игра престолов»
    Ученый предсказал неожиданный финал сериала «Игра престолов»

    «Перед началом финального сезона я был убежден, что одна из сильных женщин, с наибольшей вероятностью Санса или Арья Старк, «произведет» в конечном итоге если не хэппи-энд, то по крайней мере какое-то разрешение ситуации. Но чем больше мы подходим к концу сериала, тем больше я убеждаюсь, что мы можем остаться с открытым финалом или продолжением хаоса, - сказал Утц.

    Он полагает, что только в таком случае многолетний сериал может логически завершиться. Ученый отметил, что в Семи королевствах все циклично – войны, свадьбы, союзы, конфликты, эти события повторяются из раза в раз.

    «Не будет «войны, которая положит конец всем войнам», не будет битвы, которая прекратит все битвы», - пояснил ученый.

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