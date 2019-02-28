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    Шоу-биз

    Уилла Смита не будет в новом «Отряде самоубийц»

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    Уилл Смит - Уилла Смита не будет в новом «Отряде самоубийц»
    Уилл Смит

    Продолжение «Отряда самоубийц» снимает уволенный из «Стражей галактики» Джеймс Ганн

    Уилл Смит, сыгравший Дэдшота в «Отряде самоубийц», не будет сниматься в сиквеле, сообщает Variety. Формальная причина отказа - несовпадение рабочего графика актера со съемками.

    Как отмечает издание, Смит никогда не подписывал контракт на съемки в «Отряде самоубийц 2», но студия Warner Bros. хотела заполучить «больших звезд» обратно. Участие Марго Робби тоже под вопросом - она сейчас снимается в полностью самостоятельном фильме о Харли Квинн («Хищные птицы» выйдут 6 февраля 2020 года) и неизвестно, появится ли актриса в сиквеле.

    Вторую часть снимет уволенный с третьей части «Стражей Галактики» Джеймс Ганн. По некоторым данным, «Отряд самоубийц 2» не будет прямым продолжением фильма Дэвида Эйра, а представит совершенно новую секретную команду опасных преступников. Другие подробности неизвестны.

    Несмотря на жесткую критику, «Отряд самоубийц» собрал в прокате $746 миллионов при бюджете в $175 миллионов. Выход сиквела запланирован на 6 августа 2021 года

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    Джерело: Esquire

    кино актриса актер
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