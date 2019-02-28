Уилла Смита не будет в новом «Отряде самоубийц»



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Уилл Смит

Продолжение «Отряда самоубийц» снимает уволенный из «Стражей галактики» Джеймс Ганн

Уилл Смит, сыгравший Дэдшота в «Отряде самоубийц», не будет сниматься в сиквеле, сообщает Variety. Формальная причина отказа - несовпадение рабочего графика актера со съемками.

Как отмечает издание, Смит никогда не подписывал контракт на съемки в «Отряде самоубийц 2», но студия Warner Bros. хотела заполучить «больших звезд» обратно. Участие Марго Робби тоже под вопросом - она сейчас снимается в полностью самостоятельном фильме о Харли Квинн («Хищные птицы» выйдут 6 февраля 2020 года) и неизвестно, появится ли актриса в сиквеле.

Вторую часть снимет уволенный с третьей части «Стражей Галактики» Джеймс Ганн. По некоторым данным, «Отряд самоубийц 2» не будет прямым продолжением фильма Дэвида Эйра, а представит совершенно новую секретную команду опасных преступников. Другие подробности неизвестны.

Несмотря на жесткую критику, «Отряд самоубийц» собрал в прокате $746 миллионов при бюджете в $175 миллионов. Выход сиквела запланирован на 6 августа 2021 года





Джерело: Esquire