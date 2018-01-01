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    Украинская модель стала лицом Prada

    18-летняя жительница Евпатории снялась в рекламе итальянского бренда
    В новой рекламной кампании Prada снялась украинская модель Паша Гаруля (настоящее имя Полина Гаруля - прим.ред). Необычная внешность украинки покорила итальянский дом моды и ее пригласили стать лицом новой рекламной компании. Во время фотосессии Real Life Comix, которую снимал fashion-фотограф Вилли Вандерперр, украинская модель примеряла наряды
    • Сьогодні, 08:36
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    Модель Паша Гаруля
    Модель Паша Гаруля

    18-летняя жительница Евпатории снялась в рекламе итальянского бренда

    В новой рекламной кампании Prada снялась украинская модель Паша Гаруля (настоящее имя Полина Гаруля - прим.ред).

    Необычная внешность украинки покорила итальянский дом моды и ее пригласили стать лицом новой рекламной компании.

    Во время фотосессии Real Life Comix, которую снимал fashion-фотограф Вилли Вандерперр, украинская модель примеряла наряды из коллекции весна-лето 2018. Все наряды новой коллекции украшены элементами из комиксов и ярким принтом, над которыми работали девять художниц. 

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    Украинская модель стала лицом Prada
    Украинская модель стала лицом Prada
    Украинская модель стала лицом Prada
    Украинская модель стала лицом Prada

    Стоит отметить, что Паша Гаруля не первая украинска, которая стала музой и лицом итальянского бренда. Ранее в съемках для Prada участвовали украинки Ирина Кравченко и Снежана Онопко.


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