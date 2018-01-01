Украинская модель стала лицом Prada

18-летняя жительница Евпатории снялась в рекламе итальянского бренда

В новой рекламной кампании Prada снялась украинская модель Паша Гаруля (настоящее имя Полина Гаруля - прим.ред). Необычная внешность украинки покорила итальянский дом моды и ее пригласили стать лицом новой рекламной компании. Во время фотосессии Real Life Comix, которую снимал fashion-фотограф Вилли Вандерперр, украинская модель примеряла наряды



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Модель Паша Гаруля

18-летняя жительница Евпатории снялась в рекламе итальянского бренда

В новой рекламной кампании Prada снялась украинская модель Паша Гаруля (настоящее имя Полина Гаруля - прим.ред).

Необычная внешность украинки покорила итальянский дом моды и ее пригласили стать лицом новой рекламной компании.

Во время фотосессии Real Life Comix, которую снимал fashion-фотограф Вилли Вандерперр, украинская модель примеряла наряды из коллекции весна-лето 2018. Все наряды новой коллекции украшены элементами из комиксов и ярким принтом, над которыми работали девять художниц.

Стоит отметить, что Паша Гаруля не первая украинска, которая стала музой и лицом итальянского бренда. Ранее в съемках для Prada участвовали украинки Ирина Кравченко и Снежана Онопко.



