Украинская поп-звезда засветила животик на 35 неделе беременности (фото)

Артистка выписалась из стационара и уже приехала в Киев

Украинская певица MamaRika, которая недавно оказалась под капельницей, выписалась из стационара роддома и сиганула в Киев.

Артистка планирует рожать малыша именно в столице, поэтому вместе с мужем, юмористом Сергеем Середой поехала сюда. Об этом звезда сообщила в фотоблоге и показала, как выглядит ее фигура на 35 неделе беременности. Анастасия Кочетова (имя MamaRika — Ред.) опубликовала видео, на котором появилась в белом топе и синих шортиках, демонстрируя достаточно большой животик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

«Люди, мы уже в Киеве! Наш трип длился 8,5 часов — скорость 60 км/ч, учитывая качество дорог и остановки, чтобы размять пятую точку и ноги, которые под конец превратились в сардели. Местами думала, что тупо выйду из машины и все — будем теперь жить в Умани. Фух, теперь мы точно родим там, где хотели, как бы обстоятельства нам не под*ирали! Завтра, кстати, едем в тур роддомами — будем определяться», — рассказала исполнительница.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.