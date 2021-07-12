  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Украинская поп-звезда засветила животик на 35 неделе беременности (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Украинская певица MamaRika - Украинская поп-звезда засветила животик на 35 неделе беременности (фото)
    Украинская певица MamaRika
    instagram.com/mamarika_official/

    Артистка выписалась из стационара и уже приехала в Киев

    Украинская певица MamaRika, которая недавно оказалась под капельницей, выписалась из стационара роддома и сиганула в Киев.

    Артистка планирует рожать малыша именно в столице, поэтому вместе с мужем, юмористом Сергеем Середой поехала сюда. Об этом звезда сообщила в фотоблоге и показала, как выглядит ее фигура на 35 неделе беременности. Анастасия Кочетова (имя MamaRika — Ред.) опубликовала видео, на котором появилась в белом топе и синих шортиках, демонстрируя достаточно большой животик.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

    «Люди, мы уже в Киеве! Наш трип длился 8,5 часов — скорость 60 км/ч, учитывая качество дорог и остановки, чтобы размять пятую точку и ноги, которые под конец превратились в сардели. Местами думала, что тупо выйду из машины и все — будем теперь жить в Умани. Фух, теперь мы точно родим там, где хотели, как бы обстоятельства нам не под*ирали! Завтра, кстати, едем в тур роддомами — будем определяться», — рассказала исполнительница.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

    Читайте также: Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото
    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Украинская поп-звезда засветила животик на 35 неделе беременности (фото)