В сети показали первый кадр из продолжения сериала «Секс в большом городе»

Ким Кэттролл, исполнившая в сериале роль дерзкой любимицы многих зрителей Саманты, не примет участия в новом проекте

Стриминг-сервис HBO Max представил первое фото из нового «Секса в большом городе». Три из четырех популярных героинь — Миранда (Синтия Никсон), Шарлотта (Кристин Дэвис) и Кэрри (Сара Джессика Паркер) — вновь вместе появятся на экране, чтобы рассказать, как сложились их судьбы в более зрелом возрасте.

Как и сообщалось ранее, Ким Кэттролл, исполнившая в сериале роль дерзкой любимицы многих зрителей Саманты, не примет участия в новом проекте. Возрожденный «Секс в большом городе» получил название And Just Like That, дата премьеры пока не названа.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.