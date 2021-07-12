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    В сети показали первый кадр из продолжения сериала «Секс в большом городе»

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    В сети показали первый кадр из продолжения сериала «Секс в большом городе»

    Ким Кэттролл, исполнившая в сериале роль дерзкой любимицы многих зрителей Саманты, не примет участия в новом проекте

    Стриминг-сервис HBO Max представил первое фото из нового «Секса в большом городе». Три из четырех популярных героинь — Миранда (Синтия Никсон), Шарлотта (Кристин Дэвис) и Кэрри (Сара Джессика Паркер) — вновь вместе появятся на экране, чтобы рассказать, как сложились их судьбы в более зрелом возрасте.

    Как и сообщалось ранее, Ким Кэттролл, исполнившая в сериале роль дерзкой любимицы многих зрителей Саманты, не примет участия в новом проекте. Возрожденный «Секс в большом городе» получил название And Just Like That, дата премьеры пока не названа.

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    В сети показали первый кадр из продолжения сериала «Секс в большом городе»
    В сети показали первый кадр из продолжения сериала «Секс в большом городе»

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    В сети показали первый кадр из продолжения сериала «Секс в большом городе»