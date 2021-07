Копирует Maruv и жестоко обращается с животными? Тине Кароль пришлось оправдываться

Звезда заявила, что уважает Марув

Украинскую диву шоу-бизнеса Тину Кароль заподозрили в плагиате. Критики отмечают, что в новом клипе на песню «Красиво» звезда использует образ и хореографию скандальной певицы Марув. Об этом говорится в «Светской жизни».

«Новый клип «Красиво», где все происходит в лифте, где ты меняешь несколько образов. Там, где ты на роликах, ты делаешь движения, которые очень похожи на движения певицы Марув», - сказала ведущая Катя Осадчая.

Тина Кароль заявила, что уважает Марув, но не вдохновлялась ее образами и движениями.

Также звезда ответила на вопрос, не боится ли травли зоозащитников из-за того, что взяла на выступление на Atlas Weekend змею.

«Нет, это его не убьет, мы с ним прошли большой срок репетиций, он мне уже как родной. Вчера на меня взглянул типа, "может хватит?". Мы с ним прошли примерно 15 прогонов, хотя я сначала его очень боялась и я где-то в декабре хотела снять фотосессию и поняла, что я истерически кричу. Потом мы с сыном съездили в Намибию и я поняла, что я не обучена любить природу и быть частью природы», — отметила исполнительница.

Причиной страха перед змеями стал неприятный инцидент в США. Курьез произошел в каньоне Антилопа во время фотосессии звезды. Тогда на нее чуть не напала калифорнийская гремучая змея.

