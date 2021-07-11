  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Копирует Maruv и жестоко обращается с животными? Тине Кароль пришлось оправдываться

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Тина Кароль - Копирует Maruv и жестоко обращается с животными? Тине Кароль пришлось оправдываться
    Певица Тина Кароль
    instagram.com/tina_karol/

    Звезда заявила, что уважает Марув

    Украинскую диву шоу-бизнеса Тину Кароль заподозрили в плагиате. Критики отмечают, что в новом клипе на песню «Красиво» звезда использует образ и хореографию скандальной певицы Марув. Об этом говорится в «Светской жизни».

    «Новый клип «Красиво», где все происходит в лифте, где ты меняешь несколько образов. Там, где ты на роликах, ты делаешь движения, которые очень похожи на движения певицы Марув», - сказала ведущая Катя Осадчая.

    Тина Кароль заявила, что уважает Марув, но не вдохновлялась ее образами и движениями.

    Также звезда ответила на вопрос, не боится ли травли зоозащитников из-за того, что взяла на выступление на Atlas Weekend змею.

    instagram.com/tina_karol/
    instagram.com/tina_karol/

    «Нет, это его не убьет, мы с ним прошли большой срок репетиций, он мне уже как родной. Вчера на меня взглянул типа, "может хватит?". Мы с ним прошли примерно 15 прогонов, хотя я сначала его очень боялась и я где-то в декабре хотела снять фотосессию и поняла, что я истерически кричу. Потом мы с сыном съездили в Намибию и я поняла, что я не обучена любить природу и быть частью природы», — отметила исполнительница.

    Причиной страха перед змеями стал неприятный инцидент в США. Курьез произошел в каньоне Антилопа во время фотосессии звезды. Тогда на нее чуть не напала калифорнийская гремучая змея.

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

    Читайте также: 16-летняя дочь Моники Беллуччи в откровенном наряде произвела фурор (фото)
    Теги: Тина Кароль певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Копирует Maruv и жестоко обращается с животными? Тине Кароль пришлось оправдываться