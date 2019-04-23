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    Украинская супермодель Алла Костромичева стала лицом модного бренда (фото)

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    instagram / alla - Украинская супермодель Алла Костромичева стала лицом модного бренда (фото)
    instagram / alla

    Телезвезда порадовала поклонников новыми фото

    Топ-модель Алла Костромичова снялась в рекламной кампании нового аромата от Жана Поля Готье Scandal. Снимками с рекламной фотосессии, на которых модель позирует без белья, украинка поделилась в своем Instagram.

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    Украинская супермодель Алла Костромичева стала лицом модного бренда (фото)
    Украинская супермодель Алла Костромичева стала лицом модного бренда (фото)
    Украинская супермодель Алла Костромичева стала лицом модного бренда (фото)
    Украинская супермодель Алла Костромичева стала лицом модного бренда (фото)
    instagram / alla

    Ранее сообщалось, что поклонники Аллы беспокоились о личной жизни модели. В соцсетях известной модели гораздо чаще можно увидеть снимки с показов, фотосессий или съемок, нежели фото с мужем Джейсоном Капоне или сыном Сальваторе.

    Костромичева успокоила подписчиков – в ее жизни все прекрасно, просто личное она предпочитает оставлять личным.

    «Мужа я так редко показываю, потому что он все время прячется! – смеется Костромичева. – Джейсон один из тех немногих людей, кто обходится без соцсетей. Он там просто не зарегистрирован. А еще Джейсон не гуглится. Я проверяла, когда мы только познакомились».

    Также супермодель рассказала, как она познакомилась с мужем.

     

    Алла Костромичева модель
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