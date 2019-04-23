Украинская супермодель Алла Костромичева стала лицом модного бренда (фото)



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instagram / alla

Телезвезда порадовала поклонников новыми фото

Топ-модель Алла Костромичова снялась в рекламной кампании нового аромата от Жана Поля Готье Scandal. Снимками с рекламной фотосессии, на которых модель позирует без белья, украинка поделилась в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что поклонники Аллы беспокоились о личной жизни модели. В соцсетях известной модели гораздо чаще можно увидеть снимки с показов, фотосессий или съемок, нежели фото с мужем Джейсоном Капоне или сыном Сальваторе.

Костромичева успокоила подписчиков – в ее жизни все прекрасно, просто личное она предпочитает оставлять личным.

«Мужа я так редко показываю, потому что он все время прячется! – смеется Костромичева. – Джейсон один из тех немногих людей, кто обходится без соцсетей. Он там просто не зарегистрирован. А еще Джейсон не гуглится. Я проверяла, когда мы только познакомились».

Также супермодель рассказала, как она познакомилась с мужем.