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    Шоу-биз

    Украинский певец стал музыкантом года в России

    • Розсилка
    Украинский певец стал музыкантом года в России
    Максим Кашин/spletnik.ru

    Что бы они там делали без наших певцов-заробитчан

    В подмосковном концертном зале «Барвиха luxury village» прошла ежегодная церемония вручения премии журнала GQ «Человек года».

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    «Музыкантом года» по версии GQ стал украинский певец Макс Барских, чьи песни очень популярны в России. Артист лично приехал за наградой и спел со сцены композицию «Я попрошу у облаков».

    На церемонии вручения премии Барских был не единственным украинским артистом. Фотографам позировали певица Ани Лорак, телеведущие Регина Тодоренко и Алина Астровская. Последняя пришла в компании коллеги по шоу «Орел и решка» Антона Лаврентьева.

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    Ани Лорак и Филипп Киркоров
    Максим Кашин/spletnik.ru

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

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