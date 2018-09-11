Украинский певец стал музыкантом года в России



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Максим Кашин/spletnik.ru

Что бы они там делали без наших певцов-заробитчан

В подмосковном концертном зале «Барвиха luxury village» прошла ежегодная церемония вручения премии журнала GQ «Человек года».

«Музыкантом года» по версии GQ стал украинский певец Макс Барских, чьи песни очень популярны в России. Артист лично приехал за наградой и спел со сцены композицию «Я попрошу у облаков».

На церемонии вручения премии Барских был не единственным украинским артистом. Фотографам позировали певица Ани Лорак, телеведущие Регина Тодоренко и Алина Астровская. Последняя пришла в компании коллеги по шоу «Орел и решка» Антона Лаврентьева.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине