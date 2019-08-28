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    Шоу-биз

    Украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри (тизер)

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    <div class="sel_item">Кэти Перри&nbsp;</div> <div class="sel_item">instagram.com/katyperry/</div> - Украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри (тизер)
    Кэти Перри 
    instagram.com/katyperry/

    Ранее Муиньо снимала клипы для звезд украинского шоу-бизнеса

    Американская певица Кэти Перри показала тизер нового клипа на песню Small Talk. Его снимала украинский режиссер Таня Муиньо.

    В тизере Кэти Перри с командой обсуждают детали создания клипа. «Я хочу звездных собак», - рассказывает она. Премьера нового клипа запланирована на 30 августа.

     Ранее Таню Муиньо снимала клипы для украинских артистов: Monatik - «Зашивает душу», Layan - Navsegda, «Время и Стекло» - «Тролль».

    Ранее сообщалось,что Кэти Перри оказалась в центре секс-скандала.

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    Украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри (тизер)
    Украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри (тизер)
    Украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри (тизер)
    Украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри (тизер)
    Украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри (тизер)
    Украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри (тизер)
    Украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри (тизер)
    Украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри (тизер)
    Украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри (тизер)
    Украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри (тизер)
    Украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри (тизер)
    Украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри (тизер)
    Украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри (тизер)

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    Джерело: The Village Україна

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