Украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри (тизер)
Кэти Перри
instagram.com/katyperry/
Ранее Муиньо снимала клипы для звезд украинского шоу-бизнеса
Американская певица Кэти Перри показала тизер нового клипа на песню Small Talk. Его снимала украинский режиссер Таня Муиньо.
В тизере Кэти Перри с командой обсуждают детали создания клипа. «Я хочу звездных собак», - рассказывает она. Премьера нового клипа запланирована на 30 августа.
Ранее Таню Муиньо снимала клипы для украинских артистов: Monatik - «Зашивает душу», Layan - Navsegda, «Время и Стекло» - «Тролль».
Ранее сообщалось,что Кэти Перри оказалась в центре секс-скандала.
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Джерело: The Village Україна