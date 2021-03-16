Знаменитая внучка Софии Ротару похвасталась красотой без макияжа (фото)

Соня устроила импровизированную фотосессию дома

Внучка легендарной певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко показала, как выглядит без макияжа.

Так, на странице в Инстаграме 19-летняя девушка, которая живет и работает в Америке, устроила импровизированную фотосессию дома. На кадрах она встала, демонстрируя природную красоту, без единой капли декоративной косметики.

Евдокименко нежно позировала у стены, одетая в черный топ и джинсы.

«Простые моменты дома. Никакого макияжа, джинсы-скинни и закат солнца», - написала Соня.

В комментариях фолловеры взорвались комментариями, отметив, что модель невероятно красивая.

«Вы потрясающе красивая», «Красота чистая, неподдельная, как будто художник рисовал, проявляя мастерство в каждом штрихе», «Красавица», - комментируют фото пользователи сети.

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