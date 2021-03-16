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    Знаменитая внучка Софии Ротару похвасталась красотой без макияжа (фото)

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    Внучка легендарной певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко - Знаменитая внучка Софии Ротару похвасталась красотой без макияжа (фото)
    Внучка легендарной певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко
    instagram.com/iamsofiaeve/

    Соня устроила импровизированную фотосессию дома

    Внучка легендарной певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко показала, как выглядит без макияжа.

    Так, на странице в Инстаграме 19-летняя девушка, которая живет и работает в Америке, устроила импровизированную фотосессию дома. На кадрах она встала, демонстрируя природную красоту, без единой капли декоративной косметики.

    Евдокименко нежно позировала у стены, одетая в черный топ и джинсы.

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    Знаменитая внучка Софии Ротару похвасталась красотой без макияжа (фото)
    Знаменитая внучка Софии Ротару похвасталась красотой без макияжа (фото)
    Знаменитая внучка Софии Ротару похвасталась красотой без макияжа (фото)
    Знаменитая внучка Софии Ротару похвасталась красотой без макияжа (фото)

    «Простые моменты дома. Никакого макияжа, джинсы-скинни и закат солнца», - написала Соня.

    В комментариях фолловеры взорвались комментариями, отметив, что модель невероятно красивая.

    «Вы потрясающе красивая», «Красота чистая, неподдельная, как будто художник рисовал, проявляя мастерство в каждом штрихе», «Красавица», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что колумбийский блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом.

    Парень поспорил с мужем сестры о том, что сможет быстрее него набрать три миллиона подписчиков, и Джоан согласился. Парни условились, что проигравший должен будет увеличить грудь при помощи имплантов,

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    Теги: знаменитости дети звезд самые сексуальные шоу-бизнес
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