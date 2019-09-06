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    Шоу-биз

    Умер солист Виа «Пламя»

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    Умер солист Виа «Пламя»

    Причину смерти музыканта сообщили его родные

    Известный советский и россйиский музыкант Юрий Петерсон, который в разные годы был участником таких популярных советских коллективов, как «Веселые ребята», «Поющие гитары», «Самоцветы» и «Пламя», скончался 5 сентября на 72-м году жизни.

    Как сообщил журналистам сын Юрия Леонидовича, звукорежиссер Ян Петерсон, в последнее время отец очень плохо себя чувствовал и не вставал с постели. У него была онкология и прогнозы врачей не утешали.

    Для его друзей и коллег его смерть стала большим ударом, ведь ровно месяц назад ушел из жизни товарищ Петерсона – основатель ВИА «Пламя» Сергей Березин.

     

    умер
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