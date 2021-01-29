Умер российский актер, который одобрил оккупацию Крыма

В феврале 2014 года актер призвал Януковича жестко расправиться с Евромайданом

В Москве на 88-м году жизни умер советский и российский актер Василий Лановой, ранее заразившийся коронавирусом. Об этом сообщила российским СМИ его жена актриса Ирина Купченко.

28 января состояние Ланового резко ухудшилось, при этом еще сутки назад медики утверждали, что оно стабильно. Актера подключили к аппарату ИВЛ и перевели в реанимацию, позднее он пережил клиническую смерть.

2 января стало известно, что Василий Лановой и его супруга актриса Ирина Купченко заразились коронавирусом. Актер чувствовал себя нормально, однако из-за возраста его решили госпитализировать. Тогда утверждалось, что у него поражено всего 5 процентов в легких и его выпишут через несколько дней.

Василий Лановой родился в 1934 году в Москве в семье этнических украинцев – бывших крестьян из Одесской области. В 1930-х годах, спасаясь от коллективизации они переехали в столицу СССР, где родственник устроил их на работу на химический завод. Дома семья говорила по-украински, и Лановой вспоминал, каких усилий ему стоило избавиться от акцента.

В 1954 году Василия Лановой, будучи студентом Щукинского училища, снялся в своей первой роли в кинофильме «Аттестат зрелости», а через два года исполнил главную роль в фильме «Павел Корчагин».

Известность Лановому принесли роли в фильмах «Алые паруса» (1961), «Полосатый рейс» (1961), «Война и мир» (1965-1968), «Офицеры» (1971), «17 мгновений весны» (1973), «Дни Турбиных» (1976) и других.

В 1968 году Лановой вступил в КПСС, в 1990-х продолжал публично поддерживать российских коммунистов, затем переключился на имперских шовинистов: с 2006 года поддерживал «русские марши», одним из организаторов которых был Алексей Навальный.

В феврале 2014 года Василий Лановой вместе с рядом деятелей российской культуры обратился к Виктору Януковичу с призывом жестко расправиться с Евромайданом.

В марте того же года поддержал открытое письмо в поддержку действий президента Владимира Путина в Украине, одобрил оккупацию Крыма и развязывание войны в Донбассе. Был доверенным лицом Путина на выборах президента РФ и Собянина – на выборах мэра Москвы.

В 2020 году Лановой снялся в пропагандистском ролике с призывом изменить Конституцию РФ и позволить Путину пожизненно занимать пост президента.