82-летний Энтони Хопкинс сделал прививку от коронавируса и увидел свет в конце туннеля (видео)
Актер показал, как ему делали прививку
Известный голливудский актер Энтони Хопкинс сделал прививку от Covid-19.
На странице в Instagram 82-летний голливудский актер поделился видеозаписью вакцинации. На нем видно, как знаменитость сидит в авто, пока врач вводит в плечо вакцину от коронавируса.
Хопкинс невероятно счастлив, поскольку он год провел на самоизоляции.
«Свет в конце туннеля (после года добровольного карантина)», - написал актер.
В комментариях фанаты звезды пожелали кумиру здоровья и долгих лет жизни.
«Энтони, живите долго», «Будьте здоровы!», «Герой», - комментируют видео пользователи сети.