82-летний Энтони Хопкинс сделал прививку от коронавируса и увидел свет в конце туннеля (видео)

Актер показал, как ему делали прививку

Известный голливудский актер Энтони Хопкинс сделал прививку от Covid-19.

На странице в Instagram 82-летний голливудский актер поделился видеозаписью вакцинации. На нем видно, как знаменитость сидит в авто, пока врач вводит в плечо вакцину от коронавируса.

Хопкинс невероятно счастлив, поскольку он год провел на самоизоляции.

«Свет в конце туннеля (после года добровольного карантина)», - написал актер.

В комментариях фанаты звезды пожелали кумиру здоровья и долгих лет жизни.

«Энтони, живите долго», «Будьте здоровы!», «Герой», - комментируют видео пользователи сети.