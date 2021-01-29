  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    82-летний Энтони Хопкинс сделал прививку от коронавируса и увидел свет в конце туннеля (видео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Известный голливудский актер Энтони Хопкинс - 82-летний Энтони Хопкинс сделал прививку от коронавируса и увидел свет в конце туннеля (видео)
    Известный голливудский актер Энтони Хопкинс

    Актер показал, как ему делали прививку

    Известный голливудский актер Энтони Хопкинс сделал прививку от Covid-19.

    На странице в Instagram 82-летний голливудский актер поделился видеозаписью вакцинации. На нем видно, как знаменитость сидит в авто, пока врач вводит в плечо вакцину от коронавируса.

    Хопкинс невероятно счастлив, поскольку он год провел на самоизоляции.

    «Свет в конце туннеля (после года добровольного карантина)», - написал актер.

    В комментариях фанаты звезды пожелали кумиру здоровья и долгих лет жизни.

    «Энтони, живите долго», «Будьте здоровы!», «Герой», - комментируют видео пользователи сети.

     Читайте также: Шварценеггер призвал американцев прививаться от Covid-19 фразой из «Терминатора»
    Теги: знаменитости актер коронавирус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies