Коли відбудеться офіційний дебют Усика в футболі: стали відомі деталі

Усик може дебютувати за житомирське «Полісся» у офіційному матчі, провівши гру 1/16 фіналу Кубка України

Український боксер Олександр Усик вже зовсім скоро може офіційно дебютувати в українському футболі, зігравши у розіграші Кубка України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport.ua.

Зазначається, що Усик може дебютувати за житомирське «Полісся» у офіційному матчі, провівши гру 1/16 фіналу Кубка України з футболу.

Офіційний дебют Олександра Усика в українському футболі може відбутися лише за деяких умов – все залежить від жеребкування подальших стадій національного Кубка.

Професійний боксер дебютує за «Полісся», якщо жереб посміхнеться «вовкам» і вони у 1/16 розіграшу Кубка України зіграють проти аматорської команди або представника Другої ліги України.

Нагадаємо, Олександр Усик здобув перемогу нокаутом у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа, який відбувся на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Поєдинок став центральною подією боксерського вечора та мав статус бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Усик захищав титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа вийшов на ринг із поясом IBF.

З самого початку поєдинку суперники демонстрували активну роботу ногами й точність джебів. Усик зумів кілька разів влучити в щелепу британця наприкінці першого раунду. У другому раунді українець пропустив прямий удар, але швидко відповів потужною серією в корпус, а згодом притиснув суперника до канатів і знову влучив у голову.

Третій раунд розпочався з точних ударів у виконанні Дюбуа, однак Усик не залишився у боргу – кілька разів влучив прямим лівим по щелепі. У четвертому раунді боксери більше вичікували, хоча обмін джебами тривав, а Усик намагався пробити захист суперника серіями ударів.

Ключовим став п’ятий раунд, під час якого Усик провів серію результативних ударів, завершивши її нокаутом, який став вирішальним. Таким чином, Олександр Усик здобув свою 24-ту перемогу на професійному ринзі, з яких 15 – нокаутом, і став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Після блискавичкої перемоги Олександра Усика у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа, який відбувся на стадіоні «Вемблі» в Лондоні, наш боксер подякував українським захисникам.

«Хочу подякувати всім хлопцям, які боронять Україну. Отримав повідомлення від багатьох підрозділів, які боронять Україну. Слава Україні!» – сказав Усик.