В cеть слили новый альбом Rammstein



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/rammsteinofficial/

Официальный релиз новой пластинки немецкой метал-группы еще не состоялся

Немецкая группа Rammstein начинает пользоваться среди хакеров все большей популярностью. В конце марта этого года в Сеть «слили» новый клип немецкой группы за несколько часов до его официального выхода, а теперь кибер-пираты добрались и до свежего альбома музыкантов.

Новая пластинка оказалась в свободном доступе на просторах интернета, о чем не преминули сообщить пользователи в Twitter. Примечательно, что хотя релиз нового диска и намечен на 17 мая, он еще не обзавелся названием.

Это первый альбом группы с 2009 года. Предыдущий диск Liebe ist für alle da был выпущен десять лет тому назад. В новую пластинку вошли 11 синглов, в том числе треки Deutschland и Radio, которые фанаты группы уже видели.