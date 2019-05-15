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    Шоу-биз

    В cеть слили новый альбом Rammstein

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    instagram.com/rammsteinofficial/ - В cеть слили новый альбом Rammstein
    instagram.com/rammsteinofficial/

    Официальный релиз новой пластинки немецкой метал-группы еще не состоялся

    Немецкая группа Rammstein начинает пользоваться среди хакеров все большей популярностью. В конце марта этого года в Сеть «слили» новый клип немецкой группы за несколько часов до его официального выхода, а теперь кибер-пираты добрались и до свежего альбома музыкантов.

    Новая пластинка оказалась в свободном доступе на просторах интернета, о чем не преминули сообщить пользователи в Twitter. Примечательно, что хотя релиз нового диска и намечен на 17 мая, он еще не обзавелся названием.

    Это первый альбом группы с 2009 года. Предыдущий диск Liebe ist für alle da был выпущен десять лет тому назад. В новую пластинку вошли 11 синглов, в том числе треки Deutschland и Radio, которые фанаты группы уже видели.

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