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    Шоу-биз

    В кампании Victoria's Secret впервые снялись плюс-сайз-модель и трансгендер

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    В кампании Victoria's Secret впервые снялись плюс-сайз-модель и трансгендер

    Съемка представляет коллекцию, созданную в коллаборации бельевого гиганта и британской марки Bluebella

    Два бренда нижнего белья – гигант Victoria’s Secret и британская марка Bluebella – выпустили совместную коллекцию и сняли бодипозитивную кампанию, посвященную любви к своему телу.

    В съемках приняла участие Май Симон Лифшиц – модель-трансгендер из Дании, а также плюс-сайз-модель Али Тейт Катлер. Это первый случай участия «нестандартных» моделей в кампаниях Victoria’s Secret, которые славятся своей консервативностью в выборе конвенциональных типажей.

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    В кампании Victoria's Secret впервые снялись плюс-сайз-модель и трансгендер
    В кампании Victoria's Secret впервые снялись плюс-сайз-модель и трансгендер
    В кампании Victoria's Secret впервые снялись плюс-сайз-модель и трансгендер
    В кампании Victoria's Secret впервые снялись плюс-сайз-модель и трансгендер
    В кампании Victoria's Secret впервые снялись плюс-сайз-модель и трансгендер
    В кампании Victoria's Secret впервые снялись плюс-сайз-модель и трансгендер
    В кампании Victoria's Secret впервые снялись плюс-сайз-модель и трансгендер
    В кампании Victoria's Secret впервые снялись плюс-сайз-модель и трансгендер
    В кампании Victoria's Secret впервые снялись плюс-сайз-модель и трансгендер
    В кампании Victoria's Secret впервые снялись плюс-сайз-модель и трансгендер
    В кампании Victoria's Secret впервые снялись плюс-сайз-модель и трансгендер
    В кампании Victoria's Secret впервые снялись плюс-сайз-модель и трансгендер
    В кампании Victoria's Secret впервые снялись плюс-сайз-модель и трансгендер
    В кампании Victoria's Secret впервые снялись плюс-сайз-модель и трансгендер
    В кампании Victoria's Secret впервые снялись плюс-сайз-модель и трансгендер

    В августе этого года Victoria’s Secret впервые заключили контракт с трансгендерной моделью – Валентиной Сампайо из Бразилии, которая будет участвовать в показах бренда.

    Компания решилась на перемены после репутационного кризиса, который вызвали слова директора по маркетингу Эда Разека. После показа в интервью журналу Vogue Разек сказал, что он не считает нужным включать в кастинг шоу разнообразных моделей, в том числе с другим типом фигуры и трансгендеров. На фоне негативной реакции общественности генеральный директор компании ушел в отставку.

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    Victoria's Secret
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