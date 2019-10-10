В кампании Victoria's Secret впервые снялись плюс-сайз-модель и трансгендер



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Съемка представляет коллекцию, созданную в коллаборации бельевого гиганта и британской марки Bluebella

Два бренда нижнего белья – гигант Victoria’s Secret и британская марка Bluebella – выпустили совместную коллекцию и сняли бодипозитивную кампанию, посвященную любви к своему телу.

В съемках приняла участие Май Симон Лифшиц – модель-трансгендер из Дании, а также плюс-сайз-модель Али Тейт Катлер. Это первый случай участия «нестандартных» моделей в кампаниях Victoria’s Secret, которые славятся своей консервативностью в выборе конвенциональных типажей.

В августе этого года Victoria’s Secret впервые заключили контракт с трансгендерной моделью – Валентиной Сампайо из Бразилии, которая будет участвовать в показах бренда.

Компания решилась на перемены после репутационного кризиса, который вызвали слова директора по маркетингу Эда Разека. После показа в интервью журналу Vogue Разек сказал, что он не считает нужным включать в кастинг шоу разнообразных моделей, в том числе с другим типом фигуры и трансгендеров. На фоне негативной реакции общественности генеральный директор компании ушел в отставку.

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