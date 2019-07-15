В клипе группы «Агонь» показали, куда улетел дракон из «Игры престолов»



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Группа «Агонь»

Премьера клипа доступна на YouTube канале артистов

Группа «Агонь» представила первый сингл из будущего третьего альбома – «Тебе 20». Презентация нового трека состоялась одновременно с премьерой клипа, в котором главная женская роль досталась королеве драмеди – Ирине Горбачевой.

Сьемки клипа проходили в Киеве и заняли порядка суток. Постироничный сюжет, действие которого разворачиваются в нафталиновом ДК и на современных улицах столицы, резкая смена образов, декораций и радикальных сюжетных линий – все это стеб на ностальгию по 90-м, которую многие ностальгирующие даже не застали.

Примечательно, что после года творческих экспериментов «Агонь» возвращается к более мягкому звучанию своего музыкального материала. Музыканты говорят, что «Тебе 20» – это семь минут абсолютной непредсказуемости, о развязке которой слушатель даже не догадывается.