  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    В клипе группы «Агонь» показали, куда улетел дракон из «Игры престолов»

    • Розсилка
    Группа &laquo;Агонь&raquo;&nbsp; - В клипе группы «Агонь» показали, куда улетел дракон из «Игры престолов»
    Группа «Агонь» 

    Премьера клипа доступна на YouTube канале артистов

    Группа «Агонь» представила первый сингл из будущего третьего альбома – «Тебе 20». Презентация нового трека состоялась одновременно с премьерой клипа, в котором главная женская роль досталась королеве драмеди – Ирине Горбачевой.

     Сьемки клипа проходили в Киеве и заняли порядка суток. Постироничный сюжет, действие которого разворачиваются в нафталиновом ДК и на современных улицах столицы, резкая смена образов, декораций и радикальных сюжетных линий – все это стеб на ностальгию по 90-м, которую многие ностальгирующие даже не застали.

    Примечательно, что после года творческих экспериментов «Агонь» возвращается к более мягкому звучанию своего музыкального материала. Музыканты говорят, что «Тебе 20» – это семь минут абсолютной непредсказуемости, о развязке которой слушатель даже не догадывается.

     Читайте также: Триста квадратных метров британского стиля: Данилюк показал свой дом

     

    YouTube дом
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ