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    Шоу-биз

    Дмитрий Комаров признался, почему уже три месяца не живет с молодой женой (фото)

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    Ведущий Дмитрий Комаров с женой - Дмитрий Комаров признался, почему уже три месяца не живет с молодой женой (фото)
    Ведущий Дмитрий Комаров с женой

    Ведущий активно готовит новый сезон программы

    На днях телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, что уже пятый месяц активно без перерыва снимает новый сезон тревел-шоу «Мир наизнанку». Вместе с тем путешественник признался, что ему стало труднее и он уже привык видеть в багаже маски и санитайзер.

    «Ваш муж во время пандемии в сложной ситуации, он без работы?» — периодически спрашивают мою жену журналисты. А муж тем временем уже пятый месяц снимает практически без перерыва. Дорога, чемоданы, перелеты, переезды, холод, жара, горы, пустыни, шорты, пуховики. Все меняется и мелькает. Дома не был почти три месяца», - поделился Дмитрий.

    instagram.com/komarovmir/
    instagram.com/komarovmir/

    Также Дмитрий поделился снимком, на котором изображен его аккуратно сложенный багаж. Фотографию оценила жена Комарова Александра Кучеренко, которая прокомментировала снимок так: «Какой порядок!».

    Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

    В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

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    Теги: знаменитости Дмитрий Комаров телеведущий
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