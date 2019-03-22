  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    В новом трейлере «Джона Уика - 3» с Киану Ривзом нашли отсылки к «Матрице»

    • Розсилка
    В новом трейлере «Джона Уика - 3» с Киану Ривзом нашли отсылки к «Матрице»

    Боевик выйдет на экраны 17 мая 2019 года

    В Сети появился очередной «адреналиновый» трейлер франшизы «Джон Уик - 3», где главную роль сыграл Киану Ривз

    Канадско-американская медиакомпания из Ванкувера Lionsgate Entertainment Corporation официально объявила о том, что сиквел «Джона Уика» будет снят, а в главной роли картины вновь снимется Киану Ривз

    Синопсис к фильму гласит следующее: «Суперкиллер Джон Уик, за голову которого назначено $14 миллионов  возвращается. За ним охотится армия убийц. После того как Уик убил члена теневой международной гильдии киллеров, он становится изгнанником, и теперь на каждом углу его поджидают жестокие убийцы».

    Кроме Ривза в блокбастере снялись Иэн Макшейн, Азия Диллон, Хэлли Берри, Робин Лорд Тейлор, Анжелика Хьюстон, Лоренс Фишберн и другие.

    Успевшие посмотреть трейлер фанаты уже вовсю пишут комментарии. Многих особо впечатлил диалог между Уинстоном и Джоном.

    кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ