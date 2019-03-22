В новом трейлере «Джона Уика - 3» с Киану Ривзом нашли отсылки к «Матрице»



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Боевик выйдет на экраны 17 мая 2019 года

В Сети появился очередной «адреналиновый» трейлер франшизы «Джон Уик - 3», где главную роль сыграл Киану Ривз

Канадско-американская медиакомпания из Ванкувера Lionsgate Entertainment Corporation официально объявила о том, что сиквел «Джона Уика» будет снят, а в главной роли картины вновь снимется Киану Ривз

Синопсис к фильму гласит следующее: «Суперкиллер Джон Уик, за голову которого назначено $14 миллионов возвращается. За ним охотится армия убийц. После того как Уик убил члена теневой международной гильдии киллеров, он становится изгнанником, и теперь на каждом углу его поджидают жестокие убийцы».

Кроме Ривза в блокбастере снялись Иэн Макшейн, Азия Диллон, Хэлли Берри, Робин Лорд Тейлор, Анжелика Хьюстон, Лоренс Фишберн и другие.

Успевшие посмотреть трейлер фанаты уже вовсю пишут комментарии. Многих особо впечатлил диалог между Уинстоном и Джоном.