  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    В плавках на пляже: в сети появились фото Джуда Лоу со съемок «Нового папы» в Венеции

    • Розсилка
    Джуд Лоу - В плавках на пляже: в сети появились фото Джуда Лоу со съемок «Нового папы» в Венеции
    Джуд Лоу

    Премьера сериала назначена на ноябрь 2019 года

    Последние несколько месяцев 46-летний Джуд Лоу проводит на съемках второго сезона сериала «Молодой папа», который выйдет на экраны под названием «Новый папа». На днях актер попал в объективы папарацци во время работы над одним из эпизодов рейтингового телешоу.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    В плавках на пляже: в сети появились фото Джуда Лоу со съемок «Нового папы» в Венеции
    В плавках на пляже: в сети появились фото Джуда Лоу со съемок «Нового папы» в Венеции
    В плавках на пляже: в сети появились фото Джуда Лоу со съемок «Нового папы» в Венеции
    В плавках на пляже: в сети появились фото Джуда Лоу со съемок «Нового папы» в Венеции
    В плавках на пляже: в сети появились фото Джуда Лоу со съемок «Нового папы» в Венеции
    В плавках на пляже: в сети появились фото Джуда Лоу со съемок «Нового папы» в Венеции
    В плавках на пляже: в сети появились фото Джуда Лоу со съемок «Нового папы» в Венеции
    В плавках на пляже: в сети появились фото Джуда Лоу со съемок «Нового папы» в Венеции
    В плавках на пляже: в сети появились фото Джуда Лоу со съемок «Нового папы» в Венеции
    В плавках на пляже: в сети появились фото Джуда Лоу со съемок «Нового папы» в Венеции
    В плавках на пляже: в сети появились фото Джуда Лоу со съемок «Нового папы» в Венеции
    В плавках на пляже: в сети появились фото Джуда Лоу со съемок «Нового папы» в Венеции

    На этих кадрах загорелый и подтянутый Джуд Лоу идет вдоль кромки моря в одних белоснежных плавках, а компанию ему составляет коллега по сериалу Людивин Санье - она позирует в ярком бикини на завязках и с большим крестом на груди. Съемки эпизода проходили на одном из пляжей Венеции.

    Подробности сюжета второго сезона «Молодого папы» пока не раскрываются. Известно лишь, что в  продолжении проекта к основному касту присоединился Джон Малкович - он сыграл новую главу католической церкви.

    По слухам, продолжение сериала станет отдельным произведением, но при этом сохранит в себе элементы первого сезона. Премьера «Нового папы» назначена на ноябрь 2019 года.

     Читайте также: Как выглядели Эмилия Кларк, Софи Тернер, Кит Харингтон и другие на премьере финального сезона «Игры престолов»

     

    знаменитости актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ