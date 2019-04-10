В плавках на пляже: в сети появились фото Джуда Лоу со съемок «Нового папы» в Венеции



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Джуд Лоу

Премьера сериала назначена на ноябрь 2019 года

Последние несколько месяцев 46-летний Джуд Лоу проводит на съемках второго сезона сериала «Молодой папа», который выйдет на экраны под названием «Новый папа». На днях актер попал в объективы папарацци во время работы над одним из эпизодов рейтингового телешоу.

На этих кадрах загорелый и подтянутый Джуд Лоу идет вдоль кромки моря в одних белоснежных плавках, а компанию ему составляет коллега по сериалу Людивин Санье - она позирует в ярком бикини на завязках и с большим крестом на груди. Съемки эпизода проходили на одном из пляжей Венеции.

Подробности сюжета второго сезона «Молодого папы» пока не раскрываются. Известно лишь, что в продолжении проекта к основному касту присоединился Джон Малкович - он сыграл новую главу католической церкви.

По слухам, продолжение сериала станет отдельным произведением, но при этом сохранит в себе элементы первого сезона. Премьера «Нового папы» назначена на ноябрь 2019 года.