  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню

    • Розсилка
    <p>Мэрилин Монро</p> <p>instagram.com/marilynmonroe/</p> - В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню

    Мэрилин Монро

    instagram.com/marilynmonroe/

    Об этом рассказал фотограф, который присутствовал на фотосессии

    Американский фотограф Лоуренс Шиллер рассказ о знаменитой фотосессии в стиле «ню», которую устроила Мэрилин Монро. Речь идет о тех фото, где она совершенно обнаженная находится в бассейне и поднимает ногу над бортиком.

    Шиллер отмечает, что все происходило по желанию самой актрисы, а откровенная фотосессия потребовалась ей для того, чтобы затмить Элизабет Тейлор на первых полосах изданий.

    1 з 21
    на весь екран згорнути
    В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню
    В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню
    В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню
    В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню
    В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню
    В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню
    В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню
    В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню
    В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню
    В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню
    В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню
    В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню
    В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню
    В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню
    В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню
    В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню
    В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню
    В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню
    В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню
    В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню

    Снимок был сделан в 1962 году и перед тем, как раздеться, роковая блондинка осведомилась: «Что

    Съемка стала последней фотосессией в жизни Монро, в августе 1962 года ее не стало.

     Читайте также: Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини

     

    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ