В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню
Мэрилин Монро
instagram.com/marilynmonroe/
Об этом рассказал фотограф, который присутствовал на фотосессии
Американский фотограф Лоуренс Шиллер рассказ о знаменитой фотосессии в стиле «ню», которую устроила Мэрилин Монро. Речь идет о тех фото, где она совершенно обнаженная находится в бассейне и поднимает ногу над бортиком.
Шиллер отмечает, что все происходило по желанию самой актрисы, а откровенная фотосессия потребовалась ей для того, чтобы затмить Элизабет Тейлор на первых полосах изданий.
Снимок был сделан в 1962 году и перед тем, как раздеться, роковая блондинка осведомилась: «Что
Съемка стала последней фотосессией в жизни Монро, в августе 1962 года ее не стало.
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