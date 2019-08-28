В сети показали кадр с последней съемки Мэрилин Монро в стиле ню



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Мэрилин Монро instagram.com/marilynmonroe/

Об этом рассказал фотограф, который присутствовал на фотосессии

Американский фотограф Лоуренс Шиллер рассказ о знаменитой фотосессии в стиле «ню», которую устроила Мэрилин Монро. Речь идет о тех фото, где она совершенно обнаженная находится в бассейне и поднимает ногу над бортиком.

Шиллер отмечает, что все происходило по желанию самой актрисы, а откровенная фотосессия потребовалась ей для того, чтобы затмить Элизабет Тейлор на первых полосах изданий.

Снимок был сделан в 1962 году и перед тем, как раздеться, роковая блондинка осведомилась: «Что

Съемка стала последней фотосессией в жизни Монро, в августе 1962 года ее не стало.

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