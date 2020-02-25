В сети появились первые кадры со съемок «Бэтмена»



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Премьера нового «Бэтмена» запланирована на лето следующего года twitter.com/InsideBacklot

Дублер актера Роберта Паттинсона осваивает передвижение на мотоцикле

Все больше новой информации поступает со съемочных площадок, где прямо сейчас идет работа над новыми блокбастерами. Папарацци идут на все, чтобы первыми заполучить уникальные снимки актеров и съемочного процесса. Так в Twitter появились уникальные фотографии из нового «Бэтмена», в котором Роберт Паттинсон исполнил главную роль.

Съемки проходят в столице Великобритании, а на фото можно увидеть дублера полностью облаченного в костюм летучей мыши, да еще и верхом на мотоцикле. Надо признать, выглядит это все пока что не особо впечатляюще, особенно дешево смотрится транспортное средство темного рыцаря. Герой находится на кладбище и при свете дня выглядит скорее странно, нежели устрашающе. Надеемся, что специалисты по спецэффектам сумеют придать картинке нужные тона.