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    Шоу-биз

    В сети появилось видео выступления Dakh Daughters на культовом американском радио

    • Розсилка
    В сети появилось видео выступления Dakh Daughters на культовом американском радио

    «Дочери Даха» порадовали новым выступлением

    В январе украинская фрик-кабаре-группа Dakh Daughters  выступила в прямом эфире на одной из влиятельных независимых радиостанций США - KEXP.

    Dakh Daughters пригласили на программу Wo'Pop on 90.3 KEXP. В эфире девушки общались с ведущим шоу Darek Mazzone и по традиции шоу сыграли сет.

    Dakh Daughters, как и DakhaBrakha, напрямую связаны с киевским театром «Дах» и его художественным руководителем Владиславом Троицким. 

    Ранее в эфире в эфире Кехр играли DakhaBrakha в сентябре 2015 года и в апреле 2017 года. Выступления девушек собрали сотни тысяч просмотров на YouTube.

     

     

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