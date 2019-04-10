В сети появилось видео выступления Dakh Daughters на культовом американском радио



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«Дочери Даха» порадовали новым выступлением

В январе украинская фрик-кабаре-группа Dakh Daughters выступила в прямом эфире на одной из влиятельных независимых радиостанций США - KEXP.

Dakh Daughters пригласили на программу Wo'Pop on 90.3 KEXP. В эфире девушки общались с ведущим шоу Darek Mazzone и по традиции шоу сыграли сет.

Dakh Daughters, как и DakhaBrakha, напрямую связаны с киевским театром «Дах» и его художественным руководителем Владиславом Троицким.

Ранее в эфире в эфире Кехр играли DakhaBrakha в сентябре 2015 года и в апреле 2017 года. Выступления девушек собрали сотни тысяч просмотров на YouTube.