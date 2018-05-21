В сети появился трейлер документального фильма «Последние дни Майкла Джексона»

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Майкл Джексон

Премьера фильма о жизни и творчестве поп-короля запланирована на 24 мая

Канал ABC выпустил трейлер документального фильма «Последние дни Майкла Джексона». Двухчасовая лента содержит фрагменты выступлений короля поп-музыки, съёмки с бэкстейджа, интервью с его близкими и знакомыми, а также ранее неопубликованные записи разговоров Джексона с телеведущими ABC News Барбарой Уолтерс и Дайан Сойер.

Своими мыслями по поводу смерти брата поделилась его сестра Джанет Джексон. Близкие отмечают, что певец испытывал огромное давление.

«Люди ожидают от тебя все больше и больше, потому что, как только ты создал что-то бессмертное, ты больше не можешь сдать назад», — говорит сам Майкл.

Незадолго до своей смерти Джексон объявил о прощальном турне, но умер за 18 дней до первого концерта — 25 июня 2009 года.

Премьера документального фильма запланирована на 24 мая 2018 года.

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Джерело: Buro 24/7