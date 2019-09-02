«В школе я была уродом»: пышногрудая экс-«ВиаГра» показала архивное фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Одноклассники презирали певицу из-за ее матери-учительницы

Бывшая участница когда-то популярной группы «ВиаГра» Анна Седовоква призналась, чувствовала себя униженной в школе.

«В школе я была уродом, изгоем и самой непопулярной девочкой», — неожиданно в День знаний открылась перед своими подписчиками певица.

Девушка до сих пор не может до конца понять, почему ее ненавидел весь класс. Анну никогда не брали в свои компании, не звали на тусовки, не приглашали на медленные танцы, зато дразнили при каждом удобном случае. С первого по одиннадцатый класс Аня проплакала в школьных туалетах, так ни разу не обмолвившись о своих проблемах родителям.

На свой выпускной Седокова надела платье, перешитое из старого материнского наряда. И поклялась в тот вечер больше никогда не появляться в стенах школы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 2 Сен 2019 в 12:28 PDT

Своим постом признанная красавица решила поддержать таких же гадких утят, как и она сама, которые рано или поздно, но все равно превращаются в прекрасных лебедей.

Читайте также: Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже