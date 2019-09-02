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    «В школе я была уродом»: пышногрудая экс-«ВиаГра» показала архивное фото

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    <p>&nbsp;Анна Седокова</p> <p>instagram.com/annasedokova</p> - «В школе я была уродом»: пышногрудая экс-«ВиаГра» показала архивное фото

     Анна Седокова

    instagram.com/annasedokova

    Одноклассники презирали певицу из-за ее матери-учительницы

    Бывшая участница когда-то популярной группы «ВиаГра» Анна Седовоква призналась, чувствовала себя униженной в школе. 

    «В школе я была уродом, изгоем и самой непопулярной девочкой», — неожиданно в День знаний открылась перед своими подписчиками певица. 

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    «В школе я была уродом»: пышногрудая экс-«ВиаГра» показала архивное фото
    «В школе я была уродом»: пышногрудая экс-«ВиаГра» показала архивное фото
    «В школе я была уродом»: пышногрудая экс-«ВиаГра» показала архивное фото
    «В школе я была уродом»: пышногрудая экс-«ВиаГра» показала архивное фото
    «В школе я была уродом»: пышногрудая экс-«ВиаГра» показала архивное фото
    «В школе я была уродом»: пышногрудая экс-«ВиаГра» показала архивное фото
    «В школе я была уродом»: пышногрудая экс-«ВиаГра» показала архивное фото
    «В школе я была уродом»: пышногрудая экс-«ВиаГра» показала архивное фото
    «В школе я была уродом»: пышногрудая экс-«ВиаГра» показала архивное фото
    «В школе я была уродом»: пышногрудая экс-«ВиаГра» показала архивное фото

    Девушка до сих пор не может до конца понять, почему ее ненавидел весь класс. Анну никогда не брали в свои компании, не звали на тусовки, не приглашали на медленные танцы, зато дразнили при каждом удобном случае. С первого по одиннадцатый класс Аня проплакала в школьных туалетах, так ни разу не обмолвившись о своих проблемах родителям.

    На свой выпускной Седокова надела платье, перешитое из старого материнского наряда. И поклялась в тот вечер больше никогда не появляться в стенах школы.

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    Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

    Своим постом признанная красавица решила поддержать таких же гадких утят, как и она сама, которые рано или поздно, но все равно превращаются в прекрасных лебедей.

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    певица
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