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    В США умер художник Роберт Индиана, автор знаменитого знака Love

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    В США умер художник Роберт Индиана, автор знаменитого знака Love

    Американский художник ушел из жизни в возрасте 89 лет

    По информации The New York Times,  Роберт Индиана умер в своем доме в Виналхейвене, штат Мэн. Информацию о смерти художника подтвердил адвокат Джеймс Брэннен. Последние годы Индиана провел в затворничестве, увидеться с ним не могли даже его давние друзья.

    Хотя на счету Индианы множество работ, в историю он вошел как автор лишь одной — знака Love, который художник создал еще в 1960-х годах. Изначально придуманный в качестве рождественской открытки для Нью-Йоркского музея современного искусства, символ вскоре стал настолько популярным, что получил воплощение в виде скульптуры.

    love-sign_01
    love-sign_01

    Монументы Love есть в Филадельфии, Индианаполисе, Нью-Йорке и множестве других городов по всему миру — точное их число подсчитать трудно, поскольку часто реплики скульптуры установлены неофициально.

    Джерело: Bird In Flight

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