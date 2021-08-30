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    Tayanna впервые показала возлюбленного, которого усердно скрывала (фото)

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    Певица Tayanna - Tayanna впервые показала возлюбленного, которого усердно скрывала (фото)
    Певица Tayanna
    instagram.com/tayanna_reshetnyak/

    Результат моих практик, - отметила певица

    Украинская поп-звезда Tayanna (настоящее имя - Татьяна Решетняк) рассекретила своего бойфренда. Звезда очень редко говорит о своей личной жизни, и сейчас она решила показать своего возлюбленного, которого долгое время скрывала от публики.

    Так, в Instagram-stories Решетняк опубликовала совместное фото с бойфрендом – его появление артистка считает результатом практик, которыми занимается уже несколько лет. На первом снимке звезда крепко держит любимого мужчину за руку, а на втором вместе позируют на камеру, однако полностью лицо возлюбленного знаменитость не показала.

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    Tayanna впервые показала возлюбленного, которого усердно скрывала (фото)
    Tayanna впервые показала возлюбленного, которого усердно скрывала (фото)
    instagram.com/tayanna_reshetnyak/

    «Результат моих практик. Но если без шуток, это прежде всего результат моей работы над собой», – подписала фото Tayanna.

    Пока певица ничего больше не сообщает поклонникам о новом возлюбленном: ни кто он такой, ни его имени, ни лица. Она отметила, что в ближайшее время все расскажет.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Tayanna впервые показала возлюбленного, которого усердно скрывала (фото)