Tayanna впервые показала возлюбленного, которого усердно скрывала (фото)
Результат моих практик, - отметила певица
Украинская поп-звезда Tayanna (настоящее имя - Татьяна Решетняк) рассекретила своего бойфренда. Звезда очень редко говорит о своей личной жизни, и сейчас она решила показать своего возлюбленного, которого долгое время скрывала от публики.
Так, в Instagram-stories Решетняк опубликовала совместное фото с бойфрендом – его появление артистка считает результатом практик, которыми занимается уже несколько лет. На первом снимке звезда крепко держит любимого мужчину за руку, а на втором вместе позируют на камеру, однако полностью лицо возлюбленного знаменитость не показала.
«Результат моих практик. Но если без шуток, это прежде всего результат моей работы над собой», – подписала фото Tayanna.
Пока певица ничего больше не сообщает поклонникам о новом возлюбленном: ни кто он такой, ни его имени, ни лица. Она отметила, что в ближайшее время все расскажет.
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