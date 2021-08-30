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    16-летняя дочь Беллуччи впервые показала, как выглядит без макияжа (фото)

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    Модель Дева Кассель - 16-летняя дочь Беллуччи впервые показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Модель Дева Кассель
    Фото: @d.casseluxxi

    Модель сфотографировала себя в зеркало без макияжа

    Дочь знаменитой актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя показала естественную внешность и восхитила фанатов. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

    16-летняя Дева Кассель сфотографировала себя в зеркало без макияжа в топе цвета хаки на бретелях. Волосы девушки собраны в низкий хвост, ее образ дополнил тонкий чокер. На размещенных кадрах видно, что у модели отсутствует маникюр.

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    16-летняя дочь Беллуччи впервые показала, как выглядит без макияжа (фото)
    16-летняя дочь Беллуччи впервые показала, как выглядит без макияжа (фото)
    instagram.com/d.casseluxxi/

    «Натуральность», — подписала манекенщица пост, который набрал 77 тысяч лайков. Подписчики восхитились внешним видом Кассель в комментариях под публикацией. «Сразу видно, что это дочь Моники Беллуччи! Красотка», «Естественная красота», «Лучшая», «Какая же красотка», «Выглядишь потрясающе, как и мать», — высказались поклонники.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    16-летняя дочь Беллуччи впервые показала, как выглядит без макияжа (фото)