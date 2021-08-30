16-летняя дочь Беллуччи впервые показала, как выглядит без макияжа (фото)

Модель сфотографировала себя в зеркало без макияжа

Дочь знаменитой актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя показала естественную внешность и восхитила фанатов. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

16-летняя Дева Кассель сфотографировала себя в зеркало без макияжа в топе цвета хаки на бретелях. Волосы девушки собраны в низкий хвост, ее образ дополнил тонкий чокер. На размещенных кадрах видно, что у модели отсутствует маникюр.

«Натуральность», — подписала манекенщица пост, который набрал 77 тысяч лайков. Подписчики восхитились внешним видом Кассель в комментариях под публикацией. «Сразу видно, что это дочь Моники Беллуччи! Красотка», «Естественная красота», «Лучшая», «Какая же красотка», «Выглядишь потрясающе, как и мать», — высказались поклонники.

Ранее «Скотч» показывал подборку исторических фото, которые отправят вас атмосферу прошлого.

Изображения из частных архивов позволяют взглянуть на повседневную жизнь наших предков и узнать много нового. Начиная с женских протестов и заканчивая долгожданной встречей моряка с семьей — предлагаем вам оценить самые крутые кадры из прошлого

.