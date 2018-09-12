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    Шоу-биз

    «В тобі така велика сила любові і жаги злиття», – Потап поздравил Осадчую с Днем Рождения

    • Розсилка
    «В тобі така велика сила любові і жаги злиття», – Потап поздравил Осадчую с Днем Рождения

    Главные Mozgi страны написали телеведущей поздравительный стишок

    Рэпер и продюсер Потап поздравил свою подругу Катю Осадчую с Днем Рождения.

    Сегодня, 12 сентября, ведущей «Світського життя» та «Голосу країни» исполняется 35 лет. Одним из первых, кто первым публично поздравил Катю в Сети, стал ее друг Потап.

    На странице в Instagram Потап разместил виватную оду, посвященную Осадчей.

    "На когось подивилась Катерина і в того раз - змінилося життя, мужчина чи це жінка не важливо, це доля у її очах! Комусь задасть важке питання, а декого щасливим татусем, зробити може легко Катя, майже усе, та ні - прям все! Бо молода, ваблива і красуня, розумна, як це все в одній? Катруся, Катю, наша ти Катруня! Так весело з тобою летять ці дні! В тобі така велика сила любові і жаги злиття, вітаю тебе Катерино, бо це найкращий день твого життя", - написал Потап.

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    На когось подивилась Катерина і в того раз - змінилося життя, мужчина чи це жінка не важливо , це Доля у її очах! Комусь задасть важке питання ,а де кого щасливим татусем, зробити може легко Катя , майже усе , та ні прям Все! Бо Молода , ваблива і красуня, розумна ,як це все в одній? Катруся,Катю,наша ти Катруня! Так Весело з тобов летять ці дні! В тобі така велика сила, любові і жаги злиття, Вітаю тебе Катерино,БО ЦЕ НАЙКРАЩИЙ ДЕНЬ ТВОГО ЖИТТЯ! @kosadcha

    Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

    Джерело: 1+1

    жінка
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