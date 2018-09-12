«В тобі така велика сила любові і жаги злиття», – Потап поздравил Осадчую с Днем Рождения



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Главные Mozgi страны написали телеведущей поздравительный стишок

Рэпер и продюсер Потап поздравил свою подругу Катю Осадчую с Днем Рождения.

Сегодня, 12 сентября, ведущей «Світського життя» та «Голосу країни» исполняется 35 лет. Одним из первых, кто первым публично поздравил Катю в Сети, стал ее друг Потап.

На странице в Instagram Потап разместил виватную оду, посвященную Осадчей.

"На когось подивилась Катерина і в того раз - змінилося життя, мужчина чи це жінка не важливо, це доля у її очах! Комусь задасть важке питання, а декого щасливим татусем, зробити може легко Катя, майже усе, та ні - прям все! Бо молода, ваблива і красуня, розумна, як це все в одній? Катруся, Катю, наша ти Катруня! Так весело з тобою летять ці дні! В тобі така велика сила любові і жаги злиття, вітаю тебе Катерино, бо це найкращий день твого життя", - написал Потап.

Джерело: 1+1