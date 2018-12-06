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    Шоу-биз

    Валентина Хамайко стала мамой в четвертый раз

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    Валентина Хамайко стала мамой в четвертый раз

    Украинская телеведущая родила сына

    Ведущая программы «Сніданок. Вихідний» 5 декабря стала мамой в четвертый раз.

    Радостной новостью поделился в соцсети Facebook счастливый отец и супруг телеведущей Андрей Онистрат. По словам Андрея все прошло очень быстро, около 25 минут интенсивной родовой деятельности. Также стал известен и пол новорожденного -  Валентина родила сына. 

    Стоит отметить, что счастливый папа не удержался и показал малыша пользователям сети спустя несколько часов. На видео запечатлена немного уставшая, но очень счастливая мама, а на груди у нее лежит очаровательный малыш.

    Напомним, что о беременности украинской телеведущей стало известно в июне этого года. Валентину Хамайко пригласили выйти на паркет «Танцев со звездами», но из-за беременности телеведущей пришлось отказаться от участия.

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