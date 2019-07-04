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    Шоу-биз

    Vans выпустила коллекцию обуви, посвященную Фриде Кало

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    Vans выпустила коллекцию обуви, посвященную Фриде Кало

    Коллекция была создана в сотрудничестве с Банком Мексики и одобрена корпорацией Фриды Кало

    Американская компания Vans, которая производит спортивную обувь, выпустила лимитированную коллекцию, посвященную мексиканской художнице Фриде Кало. Дизайн для слипонов и кед разработан на основе трех ее картин: «Автопортрет в терновом ожерелье с колибри» (1940), «Две Фриды» (1939) и «Viva la vida! Арбузы» (1954). Последнюю работу Кало написала за несколько дней до смерти.

    Кеды и слипоны из новой коллекции стоят от $80 до $95 и продаются в магазинах Vans. До этого компания выпускала обувь, навеянную работами художника Ральфа Стедмана и японского дизайнера Таки Хаяши.

    В прошлом году компания разработала дизайн для новых слипонов на основе картин Винсента Ван Гога.

    Джерело: Bird In Flight

    мода и красота
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