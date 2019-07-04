Vans выпустила коллекцию обуви, посвященную Фриде Кало
Коллекция была создана в сотрудничестве с Банком Мексики и одобрена корпорацией Фриды Кало
Американская компания Vans, которая производит спортивную обувь, выпустила лимитированную коллекцию, посвященную мексиканской художнице Фриде Кало. Дизайн для слипонов и кед разработан на основе трех ее картин: «Автопортрет в терновом ожерелье с колибри» (1940), «Две Фриды» (1939) и «Viva la vida! Арбузы» (1954). Последнюю работу Кало написала за несколько дней до смерти.
Кеды и слипоны из новой коллекции стоят от $80 до $95 и продаются в магазинах Vans. До этого компания выпускала обувь, навеянную работами художника Ральфа Стедмана и японского дизайнера Таки Хаяши.
Ad: Frida Kahlo x Vans Collection dropped via Need Supply => https://t.co/0FsHSbMRDZ pic.twitter.com/J8ikiKUiLD— SOLE LINKS (@SOLELINKS) 29 июня 2019 г.
В прошлом году компания разработала дизайн для новых слипонов на основе картин Винсента Ван Гога.
Джерело: Bird In Flight