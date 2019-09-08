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    Шоу-биз

    Вдова фронтмена Linkin Park выходит замуж за пожарного

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    Талинда Беннингтон и Честер Беннингтон - Вдова фронтмена Linkin Park выходит замуж за пожарного
    Талинда Беннингтон и Честер Беннингтон

    Один из лучших друзей Честера, Майк Шинода, поздравил Талинду в комментариях

    Вдова вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона сообщила, что готова двигаться дальше и снова выходит замуж.

    «Я рада поделиться новостью о том, что обручена с моим ангелом Майклом. Я хочу сказать, что вы сможете снова найти любовь после трагедии. Что после смерти вашей половинки вы не умираете. Моя семья, друзья и братья из Linkin Park приняли Майкла с распростертыми объятиями. Я продолжу чтить память Честера и делать так, чтобы его смерть не была напрасной. А всем, кто так же потерял близкого человека, говорю: вы снова будете счастливы. В вашем сердце найдется место для скорби, радости, грусти и любви. Благодарю вас за поддержку», – написала Талинда Беннингтон в своем Instagram.

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    Талинда Беннингтон и Честер Беннингтон
    Вдова фронтмена Linkin Park выходит замуж за пожарного
    Вдова фронтмена Linkin Park выходит замуж за пожарного
    Вдова фронтмена Linkin Park выходит замуж за пожарного
    Вдова фронтмена Linkin Park выходит замуж за пожарного
    Вдова фронтмена Linkin Park выходит замуж за пожарного
    Вдова фронтмена Linkin Park выходит замуж за пожарного
    Вдова фронтмена Linkin Park выходит замуж за пожарного
    Вдова фронтмена Linkin Park выходит замуж за пожарного
    Вдова фронтмена Linkin Park выходит замуж за пожарного
    Вдова фронтмена Linkin Park выходит замуж за пожарного
    Вдова фронтмена Linkin Park выходит замуж за пожарного

    Один из лучших друзей Честера, Майк Шинода, поздравил Талинду в комментариях, а жена Майка написала, что невероятно счастлива за подругу, которая «была парализована горем, но нашла силы помогать другим, а теперь позволила себе снова жить, любить и быть любимой».

    Напомним, Честер свел счеты с жизнью у себя дома в июле 2017 года, когда его супруга с тремя детьми уехала за город. TMZ сообщает, что будущий супруг Талинды Майкл работает пожарным, обручились они еще в апреле, и близкие люди полностью поддерживают это решение.

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