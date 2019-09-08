Вдова фронтмена Linkin Park выходит замуж за пожарного



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Талинда Беннингтон и Честер Беннингтон

Один из лучших друзей Честера, Майк Шинода, поздравил Талинду в комментариях

Вдова вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона сообщила, что готова двигаться дальше и снова выходит замуж.

«Я рада поделиться новостью о том, что обручена с моим ангелом Майклом. Я хочу сказать, что вы сможете снова найти любовь после трагедии. Что после смерти вашей половинки вы не умираете. Моя семья, друзья и братья из Linkin Park приняли Майкла с распростертыми объятиями. Я продолжу чтить память Честера и делать так, чтобы его смерть не была напрасной. А всем, кто так же потерял близкого человека, говорю: вы снова будете счастливы. В вашем сердце найдется место для скорби, радости, грусти и любви. Благодарю вас за поддержку», – написала Талинда Беннингтон в своем Instagram.

Один из лучших друзей Честера, Майк Шинода, поздравил Талинду в комментариях, а жена Майка написала, что невероятно счастлива за подругу, которая «была парализована горем, но нашла силы помогать другим, а теперь позволила себе снова жить, любить и быть любимой».

Напомним, Честер свел счеты с жизнью у себя дома в июле 2017 года, когда его супруга с тремя детьми уехала за город. TMZ сообщает, что будущий супруг Талинды Майкл работает пожарным, обручились они еще в апреле, и близкие люди полностью поддерживают это решение.