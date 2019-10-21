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    Шоу-биз

    «Вечерний квартал» цинично высмеял поджог дома Гонтаревой

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    «Вечерний квартал» цинично высмеял поджог дома Гонтаревой

    Вместе с Евгением Кошевым песню «Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала» исполнял Национальный хор имени Веревки

    Участники «95 квартала» совместно с Национальным академическим хором имени Веревки в последнем выпуске «Вечернего квартала» на канале «1 + 1» спели песню «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала».

    Актер Евгений Кошевой назвал это выступление «воспалительным фолком», а его коллега Степан Казанин - «ярким событием». Сама песня касалась недавнего поджога дома бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

    Композиция исполнялась на мотив народной песни «Горіла сосна, палала».

    В песне, в частности, звучат такие строки:

    «Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерича»,

    «Люди огонь увидели - помогать начали, ведра схватили и прибежали, в огонь соляры хлопали»,

    «В песне этой мораль проста - дом сгорел от стыда».

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