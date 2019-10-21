«Вечерний квартал» цинично высмеял поджог дома Гонтаревой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вместе с Евгением Кошевым песню «Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала» исполнял Национальный хор имени Веревки

Участники «95 квартала» совместно с Национальным академическим хором имени Веревки в последнем выпуске «Вечернего квартала» на канале «1 + 1» спели песню «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала».

Актер Евгений Кошевой назвал это выступление «воспалительным фолком», а его коллега Степан Казанин - «ярким событием». Сама песня касалась недавнего поджога дома бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Композиция исполнялась на мотив народной песни «Горіла сосна, палала».

В песне, в частности, звучат такие строки:

«Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерича»,

«Люди огонь увидели - помогать начали, ведра схватили и прибежали, в огонь соляры хлопали»,

«В песне этой мораль проста - дом сгорел от стыда».



