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    Шоу-биз

    Верка Сердючка порадовала новым хитом (видео)

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    Впервые за много лет артистка выпустила новый хит - Верка Сердючка порадовала новым хитом (видео)
    Впервые за много лет артистка выпустила новый хит

    Настоящей изюминкой концерта стало выступление звезды Евровидения 2007 Верки Сердючки

    Звезда украинской поп-сцены Верка Сердючка стала приглашенной гостьей на «Вечере премьер с Екатериной Осадчей», где порадовала новой песней. Новый хит получил название Make It Rain Champagne («Сделай дождь из шампанского»). Певица назвала исполнение новой композиции не премьерой, а лишь репетицией.

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    Публикация от KP.UA (@kp_ukraine)

    В последний раз на всю страну прогремела песня «Розовый свитер». С того времени Адрей Данилко, работающий в образе Верки Сердючки, давал концерты уже с известным не только для украинской публики репертуаром.

    На сцене звезда появилась в костюме, в котором представляла Украину на Евровидении в 2007 году. Специально для выступления ей пришлось забрать наряд из музея в Стокгольме, где он хранится.

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