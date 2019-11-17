Верка Сердючка порадовала новым хитом (видео)



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Впервые за много лет артистка выпустила новый хит

Настоящей изюминкой концерта стало выступление звезды Евровидения 2007 Верки Сердючки

Звезда украинской поп-сцены Верка Сердючка стала приглашенной гостьей на «Вечере премьер с Екатериной Осадчей», где порадовала новой песней. Новый хит получил название Make It Rain Champagne («Сделай дождь из шампанского»). Певица назвала исполнение новой композиции не премьерой, а лишь репетицией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KP.UA (@kp_ukraine) 12 Ноя 2019 в 3:02 PST

В последний раз на всю страну прогремела песня «Розовый свитер». С того времени Адрей Данилко, работающий в образе Верки Сердючки, давал концерты уже с известным не только для украинской публики репертуаром.

На сцене звезда появилась в костюме, в котором представляла Украину на Евровидении в 2007 году. Специально для выступления ей пришлось забрать наряд из музея в Стокгольме, где он хранится.