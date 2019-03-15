Видео Леди Гаги побило рекорд по просмотрам в Instagram



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Леди Гага

После вручения «Оскара» и скандала вокруг возможных отношений с Брэдли Купером интерес к звезде заметно возрос

Леди Гага привлекла внимание общественности не только первой большой ролью в фильме «Звезда родилась» и номинацией на «Оскар» за песню «Shallow», но и скандалом вокруг ее отношений с Брэдли Купером. Во время выступления на церемонии награждения «Оскар» они исполнили песню артистки настолько романтично, что поклонники тут же заподозрили роман между звездами.

После успеха и скандалов интерес к звезде заметно возрос. На данный момент Леди Гага насчитывает 35 миллионов подписчиков в Instagram, а ее видео, где она набивает татуировку с нотами за месяц набрало более одного миллиарда просмотров. Это – первое видео в Instagram с рекордными показателями. Одна восьмая населения Земли посмотрела ролик, в котором Леди Гага набила новую татуировку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 14 Фев 2019 в 12:47 PST

Предыдущий рекорд в Instagram принадлежал миллиардерше Кайли Дженнер - фото ее дочери Тру набрало 18 миллионов лайков. Позже знаменитый рекорд звезды побило яйцо по имени Юджин - после того, как под снимком появилось 52 миллиона лайков, пользователи Сети узнали, что самая популярная за всю историю Instagram фотография оказалась социальной рекламой психического здоровья. Однако, это не идет ни в какое сравнение с новым рекордом Леди Гаги. На момент написания новости видео набрало 1 007 427 822 просмотров.