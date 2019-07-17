Вика из «НеАнгелов» рассказала об инциденте с нетрезвой поклонницей



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Виктория Смеюха Фото: пресс-служба

Певица придерживается здорового образа жизни

Украинская певица Вика Смеюха рассказала о негативе и неадекватном отношении к ней во время выступлений и отдыха. Участница популярной группы «НеАнгелы» вспомнила один случаев неприятного общения с поклонниками.

«Не скажу, что ко мне прям умышленно хотели сильно приблизиться, но были люди в нетрезвом состоянии. Например, помню случай в Египте, когда девушка просто проходила мимо и сказав: «Ооо, я всегда мечтала с тобой сфотографироваться», прямо навалилась на меня. Естественно, это неприятно», – поделилась солистка группы «НеАнгелы».

По словам певицы, сама она придерживается здорового образа жизни, поэтому в таком состоянии Вику не увидишь.

«Человек должен уважать себя. Так что прошу всех поклонников не выпивать, потому что дисконтроль всегда сбивает с толку. Поверьте – артист не полюбит вас, если вы будете на него наваливаться», – отметила певица за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!» в интервью каналу «Украина».

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