  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Вика из «НеАнгелов» рассказала об инциденте с нетрезвой поклонницей

    • Розсилка
    <p>Виктория Смеюха</p> <p>Фото: пресс-служба</p> - Вика из «НеАнгелов» рассказала об инциденте с нетрезвой поклонницей

    Виктория Смеюха

    Фото: пресс-служба

    Певица придерживается здорового образа жизни

    Украинская певица Вика Смеюха рассказала о негативе и неадекватном отношении к ней во время выступлений и отдыха. Участница популярной группы «НеАнгелы» вспомнила один случаев неприятного общения с поклонниками.

     «Не скажу, что ко мне прям умышленно хотели сильно приблизиться, но были люди в нетрезвом состоянии. Например, помню случай в Египте, когда девушка просто проходила мимо и сказав: «Ооо, я всегда мечтала с тобой сфотографироваться», прямо навалилась на меня. Естественно, это неприятно», – поделилась солистка группы «НеАнгелы».

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Вика из «НеАнгелов» рассказала об инциденте с нетрезвой поклонницей
    Вика из «НеАнгелов» рассказала об инциденте с нетрезвой поклонницей
    Вика из «НеАнгелов» рассказала об инциденте с нетрезвой поклонницей
    Вика из «НеАнгелов» рассказала об инциденте с нетрезвой поклонницей
    Вика из «НеАнгелов» рассказала об инциденте с нетрезвой поклонницей
    Вика из «НеАнгелов» рассказала об инциденте с нетрезвой поклонницей
    Вика из «НеАнгелов» рассказала об инциденте с нетрезвой поклонницей
    Вика из «НеАнгелов» рассказала об инциденте с нетрезвой поклонницей
    Вика из «НеАнгелов» рассказала об инциденте с нетрезвой поклонницей
    Вика из «НеАнгелов» рассказала об инциденте с нетрезвой поклонницей
    Вика из «НеАнгелов» рассказала об инциденте с нетрезвой поклонницей
    Вика из «НеАнгелов» рассказала об инциденте с нетрезвой поклонницей

    По словам певицы, сама она придерживается здорового образа жизни, поэтому в таком состоянии Вику не увидишь.

    «Человек должен уважать себя. Так что прошу всех поклонников не выпивать, потому что дисконтроль всегда сбивает с толку. Поверьте – артист не полюбит вас, если вы будете на него наваливаться», – отметила певица за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!» в интервью каналу «Украина».

     Читайте также: Иракли Макацария и Марина Боржемская в ослепительных нарядах прошлись по красной дорожке Одесского кинофестиваля
    певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ