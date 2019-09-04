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    Шоу-биз

    Виктор Павлик признался, что многократно изменял бывшей жене

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    Виктор Павлик - Виктор Павлик признался, что многократно изменял бывшей жене
    Виктор Павлик

    По словам артиста, жена за него не стала бороться

    Популярный в 90-е года украинский певец Виктор Павлик признался, что изменял своей бывшей жене Ларисе, с которой прожил 25 лет в браке. С нынешней 25-летней любовницей артист начал роман еще до развода с женой. Об этом певец рассказал в программе «Жизнь известных людей».

    По словам артиста, за 25 лет супружеской жизни его чувства к жене остыли, и Екатерина была не первой его любовницей.

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    Виктор Павлик признался, что многократно изменял бывшей жене
    Виктор Павлик признался, что многократно изменял бывшей жене
    Виктор Павлик признался, что многократно изменял бывшей жене
    Виктор Павлик признался, что многократно изменял бывшей жене
    Виктор Павлик признался, что многократно изменял бывшей жене
    Виктор Павлик признался, что многократно изменял бывшей жене
    Виктор Павлик признался, что многократно изменял бывшей жене
    Виктор Павлик признался, что многократно изменял бывшей жене
    Виктор Павлик признался, что многократно изменял бывшей жене

    «Между Ларисой и Катей у меня по жизни были романы, такие, в легкой форме. Служебные романы. Одна, вторая девушка», - откровенно признался исполнитель.

    Жена певца целых три года не замечала его интрижки, а когда узнала, решила не молчать и сразу написала разлучнице.

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