Виктор Павлик признался, что многократно изменял бывшей жене



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Виктор Павлик

По словам артиста, жена за него не стала бороться

Популярный в 90-е года украинский певец Виктор Павлик признался, что изменял своей бывшей жене Ларисе, с которой прожил 25 лет в браке. С нынешней 25-летней любовницей артист начал роман еще до развода с женой. Об этом певец рассказал в программе «Жизнь известных людей».

По словам артиста, за 25 лет супружеской жизни его чувства к жене остыли, и Екатерина была не первой его любовницей.

«Между Ларисой и Катей у меня по жизни были романы, такие, в легкой форме. Служебные романы. Одна, вторая девушка», - откровенно признался исполнитель.

Жена певца целых три года не замечала его интрижки, а когда узнала, решила не молчать и сразу написала разлучнице.

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